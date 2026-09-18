Manelyk y Julio Camejo desatan rumores de romance en La granja VIP tras pasar la noche juntos: VIDEO

Apenas transcurre la segunda semana de La granja VIP y ya surgió la primera historia que tiene a los fans hablando. Manelyk González y Julio Camejo protagonizaron varios momentos de cercanía durante una guardia nocturna que desataron rumores de un posible romance dentro del reality.

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¿Qué pasó entre Manelyk González y Julio Camejo en La granja VIP?

El amor podría estar comenzando a cocinarse dentro de La granja VIP, donde Manelyk González y Julio Camejo han llamado la atención por la evidente química que han mostrado durante los últimos días.

Las sospechas crecieron luego de que ambos fueran asignados para cuidar a una yegua embarazada que recientemente llegó a la granja, una responsabilidad que los obligó a compartir varias horas juntos durante la madrugada.

Lejos de vivir una guardia rutinaria, los participantes aprovecharon el momento para conversar sobre distintos temas personales, fortaleciendo una conexión que cada vez resulta más evidente para sus compañeros y para los espectadores.

Durante la plática, ambos reflexionaron sobre la maternidad, la vida dentro del reality y los pequeños instantes de felicidad que encuentran en medio del encierro. Fue entonces cuando las miradas surgieron entre ambos.

La cercanía entre ambos no es nueva. Días antes, Manelyk González y Julio Camejo ya habían protagonizado un beso por apuesta que generó conversación entre los seguidores del reality.

Beso de Manelyk y Julio Camejo 😱 #LaGranjaVIP pic.twitter.com/1uSkuIDiAK — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 12, 2026

¿Hubo coqueteo entre Manelyk González y Julio Camejo durante la guardia nocturna?

Las especulaciones no surgieron únicamente por las conversaciones que sostuvieron durante la noche. Según lo que pudo verse en las cámaras de La granja VIP, también hubo varios gestos que alimentaron los rumores. Mientras cuidaban a la yegua embarazada, Julio Camejo y Manelyk González intercambiaron caricias en las manos y los brazos, además de compartir momentos de complicidad que no pasaron desapercibidos.

Incluso, en más de una ocasión, el actor le sugirió a la influencer que se abrazaran para combatir el frío que se sentía durante la madrugada.

Además, Julio aprovechó la convivencia para lanzarle algunos cumplidos a la exparticipante de realities, destacando particularmente la mirada de Mane, lo que provocó sonrisas y momentos de confianza entre ambos.

Beso de Manelyk y Julio Camejo 😱 #LaGranjaVIP pic.twitter.com/1uSkuIDiAK — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 12, 2026

¿Qué le dijo Julio Camejo a Manelyk González que levantó sospechas de romance?

La mañana siguiente terminó por alimentar todavía más las especulaciones sobre una posible relación entre Julio Camejo y Manelyk González. Todo ocurrió mientras Pedro Sola les preguntaba cómo les había ido durante la guardia que realizaron cuidando a la yegua embarazada.

En medio de la conversación, Julio tomó la mano de Mane y recordó una frase que ya le había dicho anteriormente y que volvió a llamar la atención de quienes presenciaban el momento.

“Te dije que eres lo más hermoso de este reality”. Julio Camejo

El comentario provocó risas y un ambiente entre ambos, aunque también desató una avalancha de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios consideraron que esas palabras dejaron entrever un interés más allá de una simple amistad, mientras que otros creen que solamente se trata de una buena relación nacida dentro del encierro.