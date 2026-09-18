‘La granja VIP 2026’: Así quedó la placa de nominación tras la ‘Traición’ de Azalia; ¡Ya hay pistas del granjero 20!

Tras ganar el juego por la ‘Salvación’ en ‘La granja VIP 2026’, Azalia ‘la Negra’ tendrá que decidir a qué nominado saca de la tabla y qué participante entra en su lugar. Si bien para muchos su elección será más que obvia, el reality ya ha demostrado que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Te contamos los detalles.

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Azalia ganó el juego de salvación en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de ‘La granja VIP 2026’ hasta HOY, 18 de septiembre?

Muchas cosas pasaron durante la gala de la ‘Salvación’ en ‘La granja VIP 2026’. En primer lugar, se anunció que María Karunna entraba a la tabla de nominación por haber roto las reglas. Y es que la cantante se quitaba el micrófono, pese a que, en reiteradas ocasiones, le dijeron que no podía hacer eso.

Asimismo, y por decisión del resto de los concursantes, Kevyn Contreras y Mónica Esobedo no pudieron participar en la dinámica de ‘Salvación’. Al final del juego, la ganadora fue Azalia ‘la Negra’, por lo que la placa quedó de la siguiente manera:

Kevyn Contreras

Mónica Escobedo

Manelyk González

Niurka Marcos

María Karunna

Este viernes 18 de septiembre, ‘la Negra’ salvará a uno de los nominados y “traicionará” a un granjero para que tome su lugar. Muchos creen que la celebridad sacará a Manelyk por la gran amistad que han formado y meterá a Rafa Mercadante en la tabla.

No obstante, las cosas podrían cambiar. Recordemos que, en la primera gala de ‘Traición’, un pájaro escogió un papel al azar, el cual le permitió a Julio Camejo, el capataz de esa semana, nominar a otra persona. El actor escogió a ‘la Coreañera’, quien se convirtió en la primera eliminada del reality.

Creen que Azalia podría salvar a Manelyk en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Cuáles son las pistas del participante 20 de ‘La granja VIP 2026’?

Previo al estreno de ‘La granja VIP 2026’, se anunció que habría 20 participantes. Sin embargo, solo entraron 19. El conductor del programa dio a conocer que el último granjero ingresaría dentro de poco. Incluso se dejó un muñeco en su representación dentro del reality.

Tras mucho misterio, se confirmó que este personaje se integrará oficialmente al show el próximo 20 de septiembre. Ya se mostraron las pistas de su identidad, las cuales fueron:

Un trébol de cuatro hojas

Un pollito

También se mencionó que esta revelación “vendrá con una sorpresa” y que “este nuevo miembro tiene la misión de revolucionar el gallinero”. Hay mucha especulación sobre quién podría ser; algunos creen que podría ser Adrián Marcelo.

Si bien el influencer dijo en su momento que “no le llegaron al precio”, muchos consideran que solo pudo haber sido una “fachada” para mantener en secreto su participación. Otro nombre sonado ha sido el de Pablo Montero. No obstante, no hay nada confirmado hasta ahora.

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Pistas del granjero 20 de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Qué pasó en la gala de ‘Traición’ en ‘La granja VIP 2026’ HOY, 18 de septiembre?

Este viernes 18 de septiembre, se conocerá la ‘Traición’ de Azalia en ‘La granja VIP 2026’. El evento comenzará a las 8:30 pm y se podrá ver por Azteca UNO y Disney Plus, aplicación de streaming en la que también se tiene acceso a la transmisión 24/7.

La sorpresa de la noche fue que se volvería a hacer uso del ‘Pájaro de la suerte’. El conductor indicó que esto definirá cómo será el proceso de ‘Traición’.

Tras mucha tensión, el papelito que sacó el pájaro fue una “traición simple”, es decir, no habrá una modificación. Al final, y como se esperaba, Azalia salvó a Manelyk González y puso en su lugar a Carlos Trejo, por lo que la tabla quedó de esta manera:



Kevyn Contreras

Mónica Escobedo

María Karunna

Carlos Trejo

Niurka Marcos

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