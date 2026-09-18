‘La granja VIP 2026’: Fer Lozada e Ivonne Montero protagonizan fuerte pelea: “No me condiciones” VIDEO

Un tema que ha generado mucha tensión entre los participantes de ‘La granja VIP 2026’ ha sido el presupuesto semanal. Se les otorgan 50 mil pesos en una tarjeta de crédito, pero se les quita mil pesos por cada infracción que cometan.

Previo a la gala de la ‘Traición’, los granjeros notaron que les habían descontado dinero. El motivo desató una pelea entre Fernando Lozada e Ivonne Montero, provocando mucho debate en redes sociales. Te contamos qué pasó.

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Pelea en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

La pelea entre Fer Lozada e Ivonne Montero en ‘La granja VIP 2026’

En una reunión con algunos granjeros de ‘La granja VIP 2026’, se descubrió que les habían quitado parte del presupuesto semanal debido a que algunos peones se bañaban dentro de las instalaciones, algo que está prohibido para ellos, pues tienen su propia regadera en el exterior.

Recordemos que los peones de esta semana son:

Kunno

Mono Ozuna

Ivonne Montero

Julio Camejo

Ante esto, Lozada les recordó a sus compañeros que no podían hacer eso y que se le hacía muy injusto que les descontaran dinero por culpa de algunos. En algún punto de la conversación, atacó directamente a Ivonne Montero, diciendo que la había visto bañarse adentro.

“Nos dijeron el día uno que, si está el foco rojo de emergencia, pueden usar la regadera y el excusado, pero eso es para prepararte para la gala en la noche… Ahorita en la mañana no era una emergencia. Entonces (Ivonne) si te bañas ahorita en la mañana…”. Fer Lozada

Muy fiel a su estilo, la actriz no se dejó y confrontó al conductor. Le dijo que él no era nadie para condicionarla y que simplemente no había entendido bien las reglas. Cuando Lozada le sugirió que mejor ya no se propusiera para ser peón, Montero le reiteró que haría lo que quisiera. Incluso pidió disculpas por la multa y afirmó estar dispuesta a no comer.

Ivonne Montero “Yo decido a qué hora me ducho, a qué hora voy al baño y hago mis cosas, perdón por esos mil pesos, puedo pasar sin comer sin problema… No, señor, voy a ser peón agrícola tantas veces como pueda; no me ponga condiciones”.

La pelea siguió entre dimes y diretes. Mientras que Fer le decía que no la estaba atacando y que simplemente estaba “exponiendo un punto”, Ivonne continuó diciendo que seguiría pidiendo ser peón, sin importar lo que otros dijeran. Al final, otro granjero tuvo que poner un alto y concluir el tema diciendo que no habría que romper las reglas nuevamente.

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👁️ Ivonne Montero sabe que Fernando Lozada le está tirando bajita la mano y ya lo apuntó:



“Yo decido a qué hora me baño, a qué hora voy al baño y hago mis cosas, una disculpa por esos mil pesos, me puedo quedar sin comer sin problemas… No señor, voy a ser peón las veces que… pic.twitter.com/wlbRfLC3SB — nacho con O (@NachoConO) September 18, 2026

¿Ivonne Montero se hace “la víctima” en ‘La granja VIP 2026’?

La discusión entre Fer Lozada e Ivonne Montero en ‘La granja VIP 2026’ causó mucha controversia en redes sociales. Muchos criticaron la actitud de Lozada, pues consideraron que estaba “actuando como capataz” cuando realmente es solo un granjero más.

No obstante, hay algunos usuarios que creen que Ivonne usará esta situación para “hacerse la víctima” y ganar simpatía del público. Esta no es la primera vez que surge este señalamiento. Durante la reciente Asamblea, Natalia Alcocer la confrontó por presuntamente querer ser “la víctima” en los realities.

Incluso aseguró que usó “esta estrategia” cuando coincidieron en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. Según Alcocer, su colega hizo lo mismo para convertirse en la ganadora de esa edición.

“Yo a ti nunca te dañé; fueron otras dos personas. Fui una gran compañera y no hay un solo video donde te ofenda. Te puse un límite porque te descubrí. Eres una manipuladora. Es lo que estás haciendo ahorita. Yo vengo a contar mi historia; yo no voy a ser el personaje que siempre necesitas en tus historias, donde tú eres la pobrecita de Ivonne. Yo simplemente me retiro”, expresó.

Asamblea en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los granjeros nominados de la segunda semana de ‘La granja VIP 2026’?

Hasta este momento, los nominados de la segunda semana en ‘La granja VIP 2026’ son:

Manelyk González

Kevyn Contreras

María Karunna

Mónica Escobedo

Niurka Marcos

Dentro de unas horas, Azalia, al haber obtenido la salvación, podrá sacar a alguien de la placa e intercambiarlo por otro granjero. Se cree que salvará a Manelyk y pondrá en su lugar a Rafa Mercadante.

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