La granja VIP 2026: ¿Descuido de producción habría exhibió al presunto ganador? “Uno de sus familiares FILTRÓ”

La granja VIP 2026 tiene solo una semana de haber iniciado, y aunque los favoritos ya han sido elegidos por el público, un presunto error de la producción habría exhibido al ganador de esta segunda temporada, alimentando diversas teorías. Te contamos los detalles.

¿La granja VIP 2026 ya tiene definido a su ganador? / Redes sociales

¿Quiénes son todos los participantes de La granja VIP 2026?

La producción de La granja VIP 2026 confirmó desde el pasado 13 de septiembre a todo el elenco para esta nueva temporada del reality de TV Azteca.

Algunos de los participantes ya cuentan con experiencia en otros programas de este estilo, mientras que para otros será una oportunidad de enfrentarse por primera vez a este tipo de formato.

Estos son los granjeros de la temporada:



Carlos Trejo: Reconocido investigador de fenómenos paranormales. Ivonne Montero: Actriz. Kenny Áviles: Cantante y vocalista de Kenny y los Eléctricos. Kevyn Contreras, ‘el Bicolor’: Comediante. Kunno: Influencer y creador de contenido. Rafa Mercadante: Conductor de televisión. Fernando Lozada: Influencer, conductor y participante de distintos realities. María Karunna: Cantante e integrante de Caló. Niurka Marcos: Actriz y personalidad de realities. Mónica Escobedo: Comediante. Daniela Alexis, ‘la Bebeshita’: Influencer y figura de televisión. Abigail Pak, ‘la Coreañera’: Influencer y creadora de contenido. (Ya eliminada) Natalia Alcocer: actriz y personalidad de televisión. Manelyk González: influencer, cantante y creadora de contenido. Pimpinela escarlata: Luchadora profesional. Julio Camejo: Actor y participante de realities. Mario “Mono” Osuna: Esfutbolista y figura de realities. Azalia Ojeda “la Negra”: Exparticipante de realities de TV. Pascal Nadaud: Atleta.

Aunque se esperaba el ingreso de otro granjero más, para así completar los 20, hasta el momento no se ha hecho oficial, el rumor más fuerte indicaba a Pablo Montero como presunto participante. ¿Llegará después?

Te puede interesar: Revelan el verdadero motivo de la aparición de Pedro Sola en La granja VIP 2026, ¿fue obligado como castigo?

Participantes de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cuál fue el error de la producción de La granja VIP 2026 que habría revelado al presunto ganador?

El descuido o error de la producción de La granja VIP 2026 no tiene relación directa con la presunta filtración del ganador, pero fue expuesta por el mismo medio.

En un primer acercamiento, la cuenta de X “Breaking it News” exhibió un error de la producción en plena transmisión del 24/7, cuando se pudo observar a parte del staff dentro del foro:

Qué pasó @lagranjavipmx en plena transmisión de @disneyplusla y sale esto! X: Breaking it News

Posteriormente, dentro de la misma publicación, la cuenta señala que hay un presunto favoritismo hacia Manelyk, y que ya habría un supuesto acuerdo que la define como la ganadora de la segunda temporada:

@Azteca estos detalles se les van pero lo que no se les va es el FAVORITISMO DESMEDIDO a Manelyk y ya uno de sus familiares filtró que firmó para ser la GANADORA, qué lástima! #LaGranjaVIP. X: Breaking it News

Hasta el momento, no existen pruebas o alguna confirmación oficial por parte de la producción acerca de estas acusaciones. No hay datos que comprueben que, en efecto, Manelyk será la ganadora .

Lee: ¿Abandonó LCDLFM para irse a la competencia? Gala Montes aparece viendo ‘La granja VIP’ luego de su salida

Qué pasó @lagranjavipmx en plena transmisión de @disneyplusla y sale esto!@Azteca estos detalles se les van pero lo que no se les va es el FAVORITISMO DESMEDIDO a Manelyk y ya uno de sus familiares filtró que firmó para ser la GANADORA, qué lástima!#LaGranjaVIP #AztecaUno pic.twitter.com/LYRT6N2tu5 — Breaking it News (@breakingitnews) September 15, 2026

¿Cuándo terminará la segunda temporada de La granja VIP 2026?

Por el momento, TV Azteca no ha confirmado oficialmente la fecha en la que concluirá La granja VIP 2026, pero su duración sería de aproximadamente 10 semanas.

Si el programa mantiene este calendario, la gran final podría celebrarse durante la segunda mitad de noviembre de 2026, y ahí veremos si Manelyk continúa en la competencia.

Tal vez te interese: ¿Litzy será la nueva granjera de La granja VIP? La cantante responde a casi una semana del estreno: VIDEO