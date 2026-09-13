¿Obligaron a Manelyk a meterse con alguien en ‘Acapulco Shore’? ¡Ella cuenta toda su verdad!

Manelyk es una de las personalidades favoritas de ‘La granja VIP’ 2026, gracias a la personalidad que ha mostrado a lo largo de los años y que la ha convertido en una de las figuras más reconocidas de los realities en México.

La popularidad de Manelyk surgió a partir de su participación en ‘Acapulco Shore’, un polémico, pero muy popular reality que impulsó a nuevos perfiles en las redes sociales y la televisión mexicana, entre ellos, la propia Manelyk.

Una de las características de este reality era el contenido explícito y las escenas de intimidad entre sus participantes. Al respecto, Manelyk habló sobre su experiencia en el programa y reveló si en algún momento durante su participación fue obligada a tener relaciones con alguna persona.

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Manelyk González / Redes sociales

¿A Manelyk la obligaban a meterse con personas en ‘Acapulco Shore’?

En ‘El minuto que cambió mi destino’, con Gustavo Adolfo Infante, Manelyk habló sobre sus experiencias íntimas durante la temporada en la que participó en ‘Acapulco Shore’.

La influencer contó que sí llegó a acostarse con una persona frente a las cámaras y que actualmente ambos mantienen una buena amistad. Después, Gustavo Adolfo le preguntó si era cierto que, en ese tipo de programas, tener intimidad era prácticamente una obligación, pues de lo contrario podrían sacarlos del reality.

Mane respondió que no se trataba como tal de una obligación ni de una cláusula establecida en el contrato. Sin embargo, reveló que sí les hacían el comentario de que era preferible que dieran contenido de ese tipo, pues, según explicó, en ese programa “vas casi a eso”.

“No como tal, de que en tu contrato diga ‘tienes qué'; pero sí es como ‘oye, qué vas a hacer, con quién vas a estar, o si no tienes con alguien, chao. O sea, tienes que entretener, ahí vas casi a eso” Manelyk González

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¿Cómo impactó ‘Acapulco Shore’ en la vida de Manelyk?

La influencer dijo que haber estado en Acapulco Shore impactó en ella para bien, pues antes de, estaba acostumbrada a salir casi todos los días, a no tener responsabilidades y hacer lo que ella quisiera.

Comentó que después del reality, recibió muchas ofertas de trabajo de realities, programas y llamados, en los que tenía que estar en buenas condiciones, llegar a tiempo y presentable; lo que cambió mucho su perspectiva de vida y le impulsó a ser más responsable consigo misma.

A mí me cambió para bien, yo venía acostumbrada a hacer lo que quisiera, y salir de lunes a domingo si quería, a no tener responsabilidades (...) Terminamos de grabar y vienen programas, llamados donde tienes que llegar uno: bien, dos: a tiempo. (...) A mí me enseñó a trabajar, a ser responsable, a madurar.” Manelyk González

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Manelyk González / Redes sociales

¿Cómo ha sido la trayectoria de Manelyk después de ‘Acapulco Shore’?

Después de ‘Acapulco Shore’, Manelyk ha mantenido una fuerte presencia en otros realities populares de la televisión, como ‘Super Shore’ y ‘Resistiré’.

Una de sus participaciones más memorables y polémicas fue en una de las temporadas de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo. A partir de entonces, Mane se ha posicionado como una de las influencers más populares de México y ha logrado mantenerse vigente dentro del mundo del entretenimiento.

Ahora, la influencer incursiona nuevamente en este formato como participante de ‘La granja VIP’.

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