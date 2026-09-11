La granja VIP 2026: ¿La Bebeshita sería la siguiente eliminada? Aseguran que Niurka le hizo “brujería": VIDEO

La participación de Niurka en La granja VIP 2026 ha generado gran expectativa, y a tan solo cinco días del inicio, ya ha sido acusada de presunta “brujería” hacia sus compañeras. La víctima actual, según internautas, sería ‘la Bebeshita’. ¿Peligra su estancia?

Participación de Niurka en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Por qué acusan a Niurka de hacer presunta “brujería” en La granja VIP 2026?

Esta no es la primera vez que Niurka es señalada por presuntamente ejercer un acto de supuesta “brujería” en La granja VIP 2026. Mónica Escobedo habría sido la primera en sufrir estos presuntos actos, cuando la cubana le acariciaba el cabello.

Esta escena se hizo viral, pues Ivonne Montero (quien ha tenido conflictos con la vedette) habló después en una cámara hacia el público, para decir que este acto puede tener un “doble sentido”, y que incluso se percató de la incomodidad de Mónica:

Noté en Moni cierta incomodidad y quería que volteara a ver para decirle ‘sacúdete’. Muchos de ustedes saben que yo siento mucho las energías. Ivonne Montero

Ivonne finalizó diciendo que no es que esté juzgando las acciones de los demás, si no que lo toma como una medida de protección para cuidar sus “energías":

No sabes las intenciones que puede haber detrás de la persona, no es que uno juzgue, pero es importante que uno aprenda a cuidar su energía. Ivonne Montero

Es así que Niurka ya fue señalada en La granja VIP 2026 de estas presuntas prácticas. ¿Será que la repitió hace unas horas?

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Ivonne Montero platica con Mónica Escobedo de proteger las energías en ‘La granja VIP´ / Redes Sociales

¿Niurka le hizo brujería a ‘la Bebeshita’ en La granja VIP 2026?

Esto no puede saberse a ciencia cierta, pero dicha teoría surgió después de que Niurka Marcos compartiera un momento con ‘la Bebeshita’, escena que volvió a repetir el mismo patrón: Acariciarle el cabello.

Internautas recordaron que esa misma dinámica se la hizo a ‘la Coreañera’, influencer que estuvo a punto de salir el mismo día del comienzo del reality.

En el reciente video viral, Niurka parece tener gestos que “extrañaron” a usuarios, y hasta bromearon sobre el posible desenlace de ‘la Bebeshita’ en la competencia: “ Vuela alto, Bebeshita ”, escribió alguien.

Personas sí creen en la doble intención de Marcos, y esto dicen en comentarios:



“Qué miedo, ¿por qué les toca el pelo?”,

“Qué ped* con Niurka, siempre agarrando el cabello” y,

“Esta mujer usa su religión para hacer cosas malas”.

No hay forma de comprobar si Niurka realiza estas acciones con un determinado fin , por lo que todo se mantiene solo como una especulación de las redes sociales.

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¿'La Bebeshita’ abandonará La granja VIP 2026 tras interacción con Niurka?

Al momento de esta nota, no se ha dicho o revelado que ‘la Bebeshita’ sea eliminada esta semana de La granja VIP 2026, además, no está en la lista de nominados.

La conductora tampoco ha dicho o expresado algún malestar dentro del reality, desechando las teorías que han surgido sobre una posible salida temporada del programa de TV Azteca.

Niurka ha sido relacionada con “brujería”, pues hasta a Yolanda Andrade ha aconsejado en fechas recientes, asegurando que su enfermedad pudo derivarse de ello.

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