¿Brujería en La granja VIP? Ivonne Montero cachó a Niurka en la movida con Mónica Escobedo y, ¡le echa agua bendita!

A escasos días del inicio de la segunda temporada de ‘La granja VIP’, los habitantes ya dejaron claro que las peleas y los enfrentamientos no solo se darán de manera física, sino también en el ámbito espiritual, sobre todo cuando se trata de Niurka Marcos e Ivonne Montero.

Te recomendamos: La granja VIP 2026: ¿Hay fsntasmas? Carlos Trejo y granjeros escuchan ruidos en la madrugada ¡y se va la luz! VIDEO

Niurka ha revelado que es practicante de la religion Yoruba. / Redes sociales

¿Qué opinó Ivonne Montero sobre Niurka y su presunta brujería en ‘La granja VIP’?

Durante una plática casual entre las habitantes del reality, Niurka se acercó a Mónica Escobedo mientras le acariciaba el cabello, acción que no pasó desapercibida para Ivonne Montero, quien de manera inmediata le indicó a Escobedo que sacudiera su melena y se acomodara el cabello.

Momentos más tarde, Ivonne Montero se acercó a una cámara para hablar con el público y explicar el motivo por el cual se alarmó tras el gesto de Niurka, pues según sus palabras, sintió una energía extraña y la necesidad de alertar a Mónica:

“Noté en Moni cierta incomodidad y quería que volteara a ver para decirle ‘sacúdete’. Muchos de ustedes saben que yo siento mucho las energías” Ivonne Montero

Ivonne Montero platica con Mónica Escobedo de proteger las energías en ‘La granja VIP´ / Redes Sociales

Instantes después, Montero compartió con Escobedo un poco de agua bendita para contrarrestar cualquier ataque espiritual que pudiera afectar a la comediante, pues asegura que hay que cuidar las energías.

“No sabes las intenciones que puede haber detrás de la persona, no es que uno juzgue, pero es importante que uno aprenda a cuidar su energía”. Ivonne Montero

OMGGGGG Ivonne Montero contando como Niurka le tocaba el cabello a Mónica, será su próxima víctima? Ya empezó con Bicolor luego con Coreañera 😭.

QUÉ MIEDOOOOOOO. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/sWsb9sCi86 — Humor_y_Farandula (@HumoryFarandula) September 9, 2026

¿Por qué se dice que no es recomendable dejar que te toquen el cabello?

Según algunas creencias populares, se dice que el cabello es una parte vital del ser humano, pues es en él en donde se concentra la energía, por lo que si alguien lo manipula con una mala intención, podría interferir en la suerte y causar mala fortuna.

Ivonne Montero es fiel creyente de que las energías deben cuidarse. / Redes sociales

Ivonne Montero vs Niurka: La bruja buena y la bruja mala de ‘La granja VIP’, según redes

Luego de los extraños acercamientos de Niurka a Mónica Escobedo, Natalia Alcocer y la Coreañera en ‘La granja VIP’, en redes sociales se ha empezado a hablar sobre los supuestos trabajos de brujería que la cubana ha realizado en contra de sus compañeros, convirtiéndose en una verdadera amenaza cuando se habla del terreno espiritual.

Por su parte Ivonne Montero se considera como la protectora o una especie de bruja buena, que con rituales de limpieza energética y vibras positivas a favor del resto de los habitantes imprime ese lado de bondad y luz que les hacía falta.