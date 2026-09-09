‘La granja VIP 2026’: ¿Quiénes son los nominados de la primera semana del reality HOY, 9 de septiembre?

Este miércoles 9 de septiembre, se llevará a cabo la primera ‘Asamblea’ de la segunda temporada de ‘La granja VIP’. Los granjeros se reunirán y dirán frente a frente a qué compañero quieren fuera del reality, así como sus razones. Los dos con más votos, completarán la primera placa de nominación. Te contamos los detalles.

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Alfredo Adame es uno de los críticos en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes fueron los dos primeros nominados de la semana inicial de ‘La granja VIP 2025’?

Durante el estreno de ‘La granja VIP 2026’, ocurrido el pasado 6 de septiembre, se definió a María Karunna como la primera nominada de la semana. En el martes de ‘Duelo’, Julio Camejo, al ser el capataz, designó a ‘la Coreañera’ y a Kevyn Contreras para que se enfrentaran, y así decidir al segundo nominado. Kevyn fue el perdedor y quien subió a la placa.

Cabe mencionar que Julio, como capataz, tiene inmunidad, por lo que sus compañeros no podrán votar por él. De igual forma, por decisión del público, Manelyk tampoco podrá ser nominada. Con esto, aquellos que quedan en riesgo son:

Carlos Trejo Ivonne Montero Kenny Áviles Fer Lozada Rafa Mercadante Kunno Azalia ‘la Negra’ Pascal Mono Ozuna Abigail ‘la Coreañera’ Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ Pimpinela Escarlata Natalia Alcocer Niurka Marcos Mónica Escobedo

Uno de ellos saldrá el próximo domingo 13 de septiembre, perdiendo así la oportunidad de ganar el primer premio. Se anunció que este será de dos millones de pesos.

Otro detalle importante es que los nominados de esta noche podrán luchar por el beneficio de la salvación. Quien lo obtenga, podrá salir de la placa. No obstante, durante el viernes de ‘Traición’, tendrán que escoger a un granjero que tome su lugar.

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María Karunna fue una primera nominada de la semana / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver la primera ‘Asamblea’ de ‘La granja VIP 2026’?

La primera Asamblea de ‘La granja VIP 2026’ se llevará a cabo este 9 de septiembre y comenzará a las 8:30 pm. Se podrá ver mediante el canal de Azteca UNO, así como en Disney Plus, plataforma de streaming en la que se transmite el 24/7.

Si bien será hasta esta noche que se dará a conocer quién completará la placa de nominados, los fans ya han hecho sus estimaciones de quiénes podrían ser. La gran mayoría se inclina por ‘la Coreañera’ y Niurka.

Y es que muchos creen que la influencer no ha dado mucho contenido en estos días. En tanto que ‘Mamá Niu’ tiene problemas con Manelyk, quien ha logrado formar alianzas con varios participantes.

Granjeros de La granja VIP 2026 / Redes sociales

Así quedó la primera placa de la segunda temporada de ‘La granja VIP’

Al final de la Asamblea, quienes obtuvieron más votos fueron:

Rafa Mercadante con 6 puntos.

‘La Coreañera’ con tres puntos.

Mónica Escobedo con tres puntos.

Julio Camejo, al ser capataz, tuvo que desempatar entre las influencers. Su decisión fue Mónica, por lo que la tabla quedó de la siguiente manera:



María Karunna

Kevyn Contreras

Mónica Escobedo

Rafa Mercadante

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