La granja VIP 2026: ¿Quiénes se enfrentan al primer duelo de nominación HOY, 8 de septiembre?

La tensión comenzó oficialmente en La granja VIP 2026. Después de varios días de convivencia, estrategias y primeras alianzas, llegó el esperado Martes de Duelo, una de las dinámicas más importantes del reality. ¿De qué trata?

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La granja VIP 2026 ha revelado 10 de los 20 participantes confirmados / Redes sociales

¿Qué es el Duelo de Nominación en La granja VIP 2026 y cómo funciona?

El Duelo de Nominación de La granja VIP 2026 es una de las pruebas más importantes de la semana, ya que puede enviar directamente a un participante a la placa de nominados. Cada martes, un Granjero y un Peón son seleccionados para enfrentarse cara a cara en una competencia que pone a prueba sus habilidades.

La dinámica es sencilla pero determinante. Los participantes elegidos deben competir en un reto físico, estratégico o de destreza. Quien logra imponerse obtiene la salvación automática y evita cualquier riesgo inmediato dentro de la competencia.

Por el contrario, el participante que pierde el enfrentamiento queda automáticamente nominado y deberá esperar al resto de las dinámicas de la semana para conocer si tendrá posibilidades de salvarse o si su permanencia quedará en manos del público.

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Habitantes de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Cómo votar en La granja VIP 2026 para elegir a un Granjero o Peón?

Las votaciones para El Duelo de La granja VIP 2026 están disponibles a través de las plataformas oficiales de TV Azteca. Los seguidores pueden ingresar al sitio web o utilizar la aplicación oficial para participar.

Cada usuario cuenta con 10 votos gratuitos para repartir entre los participantes. Además, quienes se registran con correo electrónico pueden obtener votos adicionales, aumentando así su influencia dentro del proceso.

La votación permanece abierta durante gran parte del martes, pero se cierra durante la transmisión en vivo cuando el conductor principal da la indicación oficial. A partir de ese momento ya no es posible modificar los resultados.

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¿Dónde ver en vivo La granja VIP 2026 y el Martes de Duelo?

Los seguidores de La granja VIP 2026 pueden seguir el reality a través de Azteca UNO, donde se transmite la gala diaria de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la noche.

Además de la televisión abierta, el programa también puede verse mediante el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación móvil de la televisora, donde los usuarios tienen acceso a las transmisiones en vivo.

Nuevos participantes de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Quién fue la primera nominada de La granja VIP 2026?

La primera participante en entrar a zona de riesgo fue María Karunna, integrante del grupo Caló, quien quedó nominada durante la misma noche del estreno de la segunda temporada.

Su nominación se produjo a través de una cadena de decisiones entre los concursantes, dinámica que terminó colocándola al final del proceso y convirtiéndola en la primera habitante en riesgo de eliminación.

Sin embargo, su situación todavía podría cambiar. Antes de llegar a la gala de expulsión aún faltan las dinámicas de La Salvación y La Traición, mecanismos que podrían modificar por completo el tablero de nominados.

María Karunna, octava granjera / Captura de pantalla

¿Quién ganó el primer Duelo de La granja VIP 2026?

El publico eligió a Coreañera fuera al duelo de nominación.

Julio Camejo, Capataz de la semana, decida que Kevyn Bicolor va al duelo de nominación.

Kevyn cayó ante la Coreañera y se convirtió en el segundo nominado de La granja VIP 2026.