¿María Karunna ya sabe quiénes fueron los asesinos de su padre? Revela que los responsables, ¡ya pagaron su karma!

El pasado diciembre se cumplieron 20 años de la muerte del actor José Roberto Hill, quien fue asesinado en su domicilio, y su hija María Karunna revela que esta situación fue uno de los motivos por los que decidió irse a vivir a Puebla desde hace un tiempo.

Además, cuenta que en sueños su progenitor le llegó a revelar algo muy importante:

“Lo he soñado mucho, aunque últimamente no tanto; eso quiere decir que está descansando, porque fue un gran ser humano y está con Dios y con Jesús. Reciente de lo que ocurrió, era súper frecuente”. María Karunna

EL ACTOR JOSÉ ROBERTO HILL FUE ASESINADO EN 2005 / TVNOTAS

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¿Qué soñó María Karunna sobre su padre, José Roberto Hill?

María Karunna nos platicó de uno de esos sueños.

“Lo veía bien, vestido de blanco, en luz, en paz. Me decía que yo siguiera mi vida, que él estaba bien, y ¡que ya había perdonado a las personas que le quitaron la vida!” María Karunna

Nunca se supo quiénes fueron los responsables, y tanto ella como su hermana, Maya, han decidido dejarlo por la paz. “Sí, porque qué agonía”. María tiene un curioso presentimiento:

“Yo creo que quien o quienes hayan sido ya pagaron su karma. Todo se paga y rapidito, y yo no me encargué, así es la vida”. María Karunna

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¿Cómo salió adelante María Karunna de la muerte de su padre?

Habló sobre cómo ha sido salir adelante tras esta traumática experiencia.

“Fue horrible. Te puedes volver loco y tú también quieres morirte. Yo, como buena cristiana, me agarré de Dios, de Jesús, y le dije: ‘Estoy pasando un momento muy duro, no puedo con esto, pero tú agárrame’”. María Karunna

“Hice tanatología, terapias, constelaciones, de todo, para curar mi dolor, mi alma, y así fui saliendo adelante, y eso que venía ese mismo año de lo de Edgar Ponce (su exnovio, que murió en un trágico accidente). Dije: ‘¿Qué está pasando?’, pero Jesús está ahí siempre conmigo. Me llegué a preguntar: ‘¿Por qué a mí?’, pero sé que todo pasa por algo, y ahí lo he ido superando con el tiempo”.

“Aprendí que hay que cuidarse más. Mi papá vivía en una colonia sumamente insegura, y le tocó, pero todavía es un misterio (por qué sucedió). No le tocaba pagar un karma tan horrible”.

MARÍA ESTÁ CASADA CON RODOLFO CASTELLANOS DESDE HACE 19 AÑOS / TVNOTAS

¿Tuvo María Karunna miedo a represalias por parte de quienes asesinaron a su padre?

A la pregunta de si tuvo miedo de represalias, contestó: “Sí, pero ni modo, hay que seguir adelante”. Y aceptó que se fue a Puebla para estar alejada de gente mala: “Imagínate el episodio del asesinato de mi papá. Amo mi ciudad y aquí está todo para mí, pero preferí tomar esa decisión también porque tengo una familia, por la seguridad de mi hijo. Es otra vida en provincia, voy y vengo. Ahora yo sé que traigo un angelote que es mi papá. Sé que Dios me cuida, pero sí quise cambiar de vida”.

En cuanto a su vida personal, refirió: “Llevo 19 años con mi esposo, tengo un hijo de 15 y estoy feliz, porque siempre quise una familia. Yo quiero envejecer al lado de mi marido, con él estoy más que contenta”.

Finalmente, María Karunna nos habló del show Queens, que hace con su hermana: “Ya llevamos varias fechas. Es increíble. Nunca nos hemos peleado, desde niñas nos llevamos perfecto, nos queremos y apoyamos en las buenas y malas. Ahí seguimos”

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¿Quién fue el padre de María Karunna?

José Roberto Hill hizo diversas obras de teatro, telenovelas y películas, y es recordado por los icónicos filmes ‘Cristo 70' y ‘Ha entrado una mujer’.



Su cuerpo fue hallado en diciembre de 2005 dentro de un clóset en su departamento,ubicado en la colonia Narvarte, CDMX.



Los reportes forenses indicaron que el actor sufrió una agresión brutal y falleció por asfixia aproximadamente 3 días antes de ser encontrado.



La investigación inicial apuntó a un robo debido a que faltaban pertenencias en su hogar; sin embargo, la línea de investigación nunca se consolidó.



Las autoridades detuvieron las indagatorias después de 2 años sin obtener respuestas significativas. El crimen permanece impune sin ningún culpable identificado.

¿Cuál es la trayectoria de María Karunna?

Es actriz y cantante desde los 9 años. Debutó en la obra infantil ‘Ricitos de oro’, con su papá.



Ella y su hermana participaron en ‘Valores juveniles’.



Entre 1989 y 1990 debutó como cantante en el grupo ‘Caló’.



En 2004 actuó en la película ‘Un secreto de esperanza’.



En 2014 participó en el programa ‘Soy tu doble’.



Ha actuado en programas unitarios como: ‘Lo que callamos las mujeres’.

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