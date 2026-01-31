Del éxito en “Lo que callamos las mujeres” a la tragedia: el “Brad Pitt mexicano” que murió a los 23

La historia de Gabriel Estrella, actor de “Lo que callamos las mujeres”, “La Vida es una canción” y “A cada quien su santo”, vuelve a estremecer al recordarse un nuevo aniversario de su muerte. Tenía solo 23 años, era considerado una de las promesas juveniles de TV Azteca y su desaparición encendió las redes sociales en 2012, cuando amigos, familiares y colegas pedían ayuda para localizarlo.

¿Qué pasó con Gabriel Estrella antes de desaparecer?

Gabriel Estrella fue reportado como desaparecido el 28 de enero de 2012. De acuerdo con las versiones que circularon en ese momento, el actor fue visto por última vez en una fiesta en Zona Esmeralda. Ese fue el último punto donde amigos lograron ubicarlo con vida.

Al perder contacto con él, comenzó una intensa movilización digital. Sus familiares y amigos utilizaron la entonces red social Twitter como principal herramienta para pedir ayuda. Mensajes de auxilio, datos físicos y llamados urgentes se compartían sin parar, convirtiendo el caso de Gabriel Estrella desaparecido en tendencia entre usuarios que seguían su trabajo en unitarios de TV Azteca.

Durante horas, las redes se transformaron en un canal de búsqueda colectiva. La esperanza de encontrar con vida al joven actor mantenía a sus seres queridos pendientes de cualquier pista. Sin embargo, el desenlace fue muy distinto al que todos deseaban.

¿Dónde encontraron sin vida al actor de “Lo que callamos las mujeres”?

La noticia que nadie quería escuchar llegó el 30 de enero de 2012. Se confirmó que el cuerpo sin vida de Gabriel Estrella fue localizado en el municipio de Jilotzingo, en el Estado de México.

El impacto fue inmediato en el medio artístico. Compañeros, amigos y seguidores llenaron las redes de mensajes de despedida. Actrices y colegas expresaron públicamente su tristeza por la muerte del joven que comenzaba a abrirse camino en la pantalla chica. Entre las muestras de cariño, también hubo mensajes dirigidos a su familia, que atravesaba uno de los momentos más duros.

Tras confirmarse su fallecimiento, se informó que sus restos fueron velados en el panteón Jardines del Recuerdo, en Tlalnepantla, Estado de México. Los servicios funerarios se realizaron de manera privada, pues la familia optó por mantener discreción en medio del dolor.

¿Quién fue Gabriel Estrella, el joven actor promesa de TV Azteca?

Gabriel Estrella se formó en el Centro de Formación Actoral de Azteca (Cefat), donde desarrolló las bases de su carrera. Desde ahí dio el salto a producciones como “La Vida es una canción”, “A cada quien su santo” y “Lo que callamos las mujeres”, espacios reconocidos por impulsar a nuevos talentos de la actuación en México.

Su presencia en pantalla, sumada a su imagen juvenil, lo colocó rápidamente entre los rostros emergentes de los unitarios de televisión. Antes de su muerte, incluso había participado en escenas de la telenovela “Notas de Amor”, un proyecto que representaba un paso importante en su crecimiento profesional y que quedó como testimonio de su esfuerzo.