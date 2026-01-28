Muere Majin Buu querido actor de ‘Dragon Ball’ a los 71 años; su voz marcó a millones y los fans se quiebran

El mundo del anime está de luto y los fans de Dragon Ball no lo pueden creer. Kozo Shioya, actor de voz japonés que inmortalizó a Majin Buu, murió a los 71 años, dejando un vacío enorme en la industria del doblaje y en una de las franquicias más queridas del planeta. La noticia sacudió especialmente porque su partida ocurre cuando la saga creada por Akira Toriyama se prepara para una nueva etapa con Dragon Ball Super: The galactic patrol, donde el personaje que él hizo famoso volvería a tener un rol importante ¿Será cancelada?

¿De qué murió Kozo Shioya la voz de Majin Buu en Dragon Ball y quién lo confirmó?

La noticia fue confirmada por Aoni Production, la agencia que representaba al actor, mediante un comunicado en el que detallaron que Kozo Shioya falleció el 20 de enero de 2026 a causa de una hemorragia cerebral. También informaron que el funeral se realizó de forma privada, cumpliendo el deseo de su familia, un gesto que dejó claro lo reservado que fue el intérprete incluso en sus últimos días.

En redes sociales, el impacto fue abrumador: fans de Dragon Ball Z, Super y quienes crecieron temiendo y amando a Majin Buu compartieron clips, escenas clásicas y frases icónicas, transformando las plataformas en un memorial digital lleno de nostalgia.

“La risa de Majin Buu… ya no la escucharemos nunca más. Es desgarrador”. Fan de Majin Buu

La noticia llegó además en un momento crucial para la franquicia, pues el nuevo proyecto animado que adaptaría el Arco de Moro contemplaba el regreso de Buu como una pieza clave en la historia, lo que volvió su ausencia aún más dolorosa para los seguidores.

¿Quién fue Kozo Shioya dentro del mundo del anime y el doblaje japonés?

Nacido el 18 de agosto de 1955 en la prefectura de Kagoshima, Kozo Shioya fue un seiyuu japonés con una trayectoria sólida y respetada. Aunque para el público internacional su nombre está ligado de forma directa a Majin Buu, su carrera fue mucho más amplia dentro del anime, los videojuegos y producciones animadas.

Dentro de Dragon Ball, Shioya dio voz a todas las versiones de Majin Buu a lo largo de distintas etapas de la franquicia: Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai y Dragon Ball Super, además de múltiples videojuegos oficiales. Su interpretación ayudó a que el personaje pasara de ser un villano aterrador a uno de los aliados más peculiares y queridos del equipo de Goku.

Pero su talento no se limitó al universo de Toriyama. También participó en series de gran popularidad como:

Genzo, Pappag y Weevil en One Piece

en One Piece Jigumo en Naruto

en Naruto Motokichi Kinuta en World Trigger

Estos trabajos consolidaron su reputación como un actor versátil, capaz de dar vida tanto a personajes cómicos como a figuras más oscuras o excéntricas.

¿Qué pasará con Majin Buu en Dragon Ball Super: The galactic patrol tras la muerte de Kozo Shioya?

La muerte de Kozo Shioya abre una incógnita importante entre los seguidores de Dragon Ball Super y el próximo arco basado en la Patrulla Galáctica. Majin Buu es un personaje clave en la trama relacionada con Moro, por lo que su presencia es esencial para el desarrollo de la historia.

Aunque no se han anunciado decisiones oficiales sobre el futuro del personaje en esta nueva etapa, lo que es claro es que cualquier reemplazo cargará con el peso de una interpretación que marcó a generaciones. Para millones de fans, la voz de Majin Buu no era solo un sonido: era parte de su infancia, de sus maratones de anime y de uno de los villanos más inolvidables del género.

Kozo Shioya no solo fue la voz de un personaje: fue parte del ADN de Dragon Ball. Y eso, para los fans, no se reemplaza fácilmente.