¿Hayden Panettiere sufrió violencia? La relación tóxica que tenía con su novio, el último en verla con vida

Mucho se ha dicho sobre la muerte de Hayden Panettiere, actriz conocida por protagonizar ‘Triunfos Robados’ y su aparición especial en ‘Malcolm el de en medio’, a los 36 años. Si bien no hay nada oficial hasta el momento, han surgido distintas versiones: desde que ella se quitó la vida hasta que todo fue planeado para “silenciarla”.

En medio de todo esto, muchos han empezado a poner su atención en Brian Hickerson, quien se reporta que habría sido el último en verla con vida. Muchos recordaron que, en su momento, ella lo denunció por presunta violencia doméstica. Te contamos lo que se sabe.

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¿De qué murió Hayden Panettiere? / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de Hayden Panettiere, actriz de ‘Triunfos Robados’, a los 36 años?

Hayden Panettiere murió el pasado 16 de agosto. Fue su representante quien anunció la noticia a través de redes sociales. No quiso dar detalles sobre el hecho y solo se limitó a decir que la actriz era “una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”.

Diversos medios estadounidenses han filtrado más detalles. Según la llamada al 911, una amiga cercana a Hayden habría notificado que la actriz se encontraba inconsciente en su departamento en Carolina del Sur.

Asimismo, se ha reportado que, cuando llegaron las autoridades, hablaron sobre una “sobredosis” y un “paro cardíaco”. El portal TMZ compartió un comunicado en el que se menciona parte de los resultados preliminares de la autopsia.

“Hoy se realizó la autopsia. En la autopsia no se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte. Esta investigación sigue activa y en curso. No hay más detalles disponibles por el momento”, se lee.

También se señaló que los paramédicos intentaron reanimarla, siendo declarada muerta a las 2:32 pm: “El personal de servicios de emergencia inició medidas avanzadas de soporte vital cardíaco; los esfuerzos de reanimación no tuvieron éxito y la persona fue declarada fallecida a las 14:32”, se indica.

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Hayden Panettiere murió a los 36 años / Redes sociales

La relación entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson

Según lo que se ha informado, Hayden Panettiere se encontraba viajando con Brian Hickerson previo a su muerte. Ambos fueron pareja en su momento. Aunque se dijo que habían retomado su romance, esto nunca fue confirmado por la propia Hayden.

Su romance fue sumamente polémico. Y es que se vio envuelto en escándalos por supuesto maltrato. La relación inició en 2018, luego de que ella se separara de Wladimir Klitschko, un exboxeador ucraniano y padre de su única hija. En aquel entonces, la actriz le concedió la custodia de la pequeña a su ex, cosa de la que años después admitiría que se arrepintió.

Todo parecía ir bien. No obstante, en 2020 surgieron las acusaciones contra Hickerson por presuntamente violentar a la celebridad. Fue sentenciado a 45 días en prisión y cuatro años de libertad condicional. También debía tomar clases sobre violencia doméstica y una orden de protección por cinco años a favor de ella.

“Comparto la verdad sobre lo que me sucedió con la esperanza de que mi historia anime a otras personas en relaciones abusivas a obtener la ayuda que necesitan y merecen. Estoy dispuesta a hacer todo lo posible para asegurarme de que este hombre no vuelva a lastimar a nadie. Agradezco el apoyo que recibí, que me ayudó a encontrar el valor para recuperar mi voz y mi vida”. Hayden Panettiere

Sorprendentemente, años después se reencontraron. Nunca se supo oficialmente qué relación tenían ahora. Se dice que volvieron a ser novios, pero esto no fue confirmado. Los medios indican que la actriz viajó de Los Ángeles a Carolina del Sur junto a él. Ambos se trasladaron hasta Greenville, donde la actriz permaneció en el complejo residencial en el que fue encontrada.

Él es el novio de Hayden Panettiere / Redes sociales

¿Qué teorías hay sobre la muerte de Hayden Panettiere?

Una de las teorías más sonadas sobre la muerte de Hayden Panettiere es que ella misma se quitó la vida. Se especula que presuntamente pudo haber sufrido una “sobredosis”.

Por otra parte, se dice que la actriz presuntamente fue “silenciada”. Recordemos que, meses antes, lanzó un libro autobiográfico en el que acusa a un actor de mostrarse desnudo frente a ella. Si bien no quiso dar nombres, se refirió a ese individuo como un “ganador del Oscar”.

Se cree que el responsable supuestamente orquestó el deceso de la celebridad para evitar ser expuesto en el futuro.

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