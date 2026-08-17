Muere hermano de Christian Lara, conductora de Azteca Noticias; ella se habría enterado durante una boda

TV Azteca vuelve a vestirse de luto. A dos semanas del lamentable fallecimiento de Armando Corona Amezcua, un colaborador de ‘Ventaneando’, se da a conocer la muerte del hermano de Christian Lara, conductora de ‘Nosotros, Ustedes y Hechos con los Ruiz Lara’. De acuerdo con lo que se ha reportado hasta el momento, la periodista se enteró durante una boda. Te contamos lo que se sabe.

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Hermano de Christian Lara se muere / Redes sociales

La muerte del hermano de Christian Lara, conductora de Azteca Noticias

Durante una transmisión reciente de ‘Nosotros, Ustedes y Hechos con los Ruiz Lara’, se confirmó la muerte de Omar Edmundo Lara Malacara, hermano de Christian Lara. Fue justamente Leo Arriaga quien dio la noticia y dedicó unas emotivas palabras de despedida.

“Les pido un momento para unirnos y unirnos de corazón a la pena que embarga a nuestra queridísima Christian Lara y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su hermano Omar Edmundo Lara Malacara. Deseamos que la fortaleza y el consuelo acompañen, hoy más que nunca, a sus seres queridos en este difícil, difícil momento”, dijo Arriaga.

De igual forma, las redes sociales de Azteca Noticias lanzaron un comunicado lamentando el hecho y solidarizándose con la familia.

“Les pido un momento para unirnos y unirnos de corazón a la pena que embarga a nuestra queridísima Christian Lara y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su hermano Omar Edmundo Lara Malacara. Deseamos que la fortaleza y el consuelo acompañen, hoy más que nunca, a sus seres queridos en este difícil, difícil momento”, se lee.

Hasta el momento, se desconoce la causa del deceso. Solo se sabe que ocurrió a finales de la semana pasada. Debido a que no era una figura pública, se desconoce mucha información sobre él.

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Comunicado sobre la muerte del hermano de Christian Lara / Redes sociales

¿Qué dijo Christian Lara, conductora de Azteca, sobre la muerte de su hermano?

Como se sabe, Christian Lara y su esposo, Roberto Ruiz, están de viaje por Venecia. Entre otras cosas, asistieron a la boda de su amiga Shanik Aspe. Según se dice, se enteró de la noticia en medio del festejo.

Hasta el momento, Lara no ha dicho nada sobre la muerte de su hermano. Solo se ha limitado a postear cosas relacionadas con su viaje. Lo más cercano a una postura fue una reflexión sobre la fortaleza en los “días difíciles”.

“Que Dios calme todo lo que inquieta tu mente, abrace lo que pesa en tu corazón y te recuerde. en silencio, que no estás solo, ni siquiera en tus días más difíciles”, se lee.

Christian Lara lanza mensaje / Redes sociales

¿Quién es Christian Lara, conductora de TV Azteca?

Christian Lara es una conductora y periodista mexicana. Actualmente, tiene 44 años. Estudió comunicación social y cine en la Universidad Iberoamericana León. Comenzó su carrera en 2003, cuando se incorporó al programa de noticias Hechos Bajío.

Con el tiempo, tuvo oportunidad de colaborar en otros noticieros. Ahora trabaja en ‘Nosotros, Ustedes y Hechos con los Ruiz Lara’ junto a su esposo, Roberto Ruiz. Lara es madre de tres hijos.

Hace poco, se vio en controversia tras filtrarse que habría cambios en TV Azteca. En su momento, Ana María Alvarado habló de que habría una “reestructuración” en diversos programas de la cadena televisiva. Ante esto, Lara dijo:

“Seremos más críticos, seremos más contundentes, señalaremos absolutamente todo lo que esté mal, daremos más voz a aquellos que llevan años buscando justicia y vamos a evidenciar todas sus mentiras”, puntualizó, resaltando que estos cambios serían detallados más adelante por los propios ejecutivos.

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