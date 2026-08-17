Muere joven promesa del regional mexicano en un accidente automovilístico; tan solo tenía 21 años

El regional mexicano llora una pérdida más. Germán Medina, joven cantante y músico norteño oriundo de Nayarit, murió este lunes 17 de agosto tras un accidente automovilístico en la autopista Tepic-Matanchén, cuando su carrera apenas comenzaba a despuntar.

Mira: ¿De qué murió Hayden Panettiere? Se habría quitado la vida tras denunciar a un actor; filtrarían llamada al 911

¿Quién murió y cómo se dio a conocer la noticia?

Germán Medina, cantante norteño de 21 años originario de Nayarit, perdió la vida durante la mañana de este lunes en un percance vial. La noticia se dio a conocer a través de los primeros reportes sobre el accidente y se extendió rápidamente entre medios locales y redes sociales.

El accidente automovilístico ocurrió sobre la autopista Tepic-Matanchén, a la altura del kilómetro 18, cerca del crucero del poblado de Mecatán, en el municipio de San Blas, Nayarit. Entre las víctimas del siniestro fue identificado el joven músico.

Germán Medina no viajaba solo: un acompañante, quien según se ha mencionado también era estudiante de la misma universidad, perdió la vida en el mismo accidente, lo que ha sumado consternación entre quienes conocían a ambos jóvenes.

Lee: Conductora de TV se entera EN VIVO de la muerte de su papá y rompe en llanto frente a invitada | VIDEO

¿De qué murió Germán Medina y tendrá homenajes o ceremonia de despedida?

Germán Medina murió como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente automovilístico registrado en la autopista Tepic-Matanchén. Hasta el momento, los reportes disponibles no detallan las causas específicas del percance ni si intervinieron otros vehículos.

Cabe señalar que, por el momento, no se ha dado a conocer información oficial sobre fecha, lugar u horario de algún homenaje, misa o ceremonia de despedida para Germán Medina, por lo que se recomienda estar al pendiente de comunicados de la familia.

Mira: Querida influencer muere a los 24 años tras destruir una estatua religiosa, ¿fue una maldición?

¿Quién fue Germán Medina, joven promesa del regional mexicano?

Germán Medina fue un joven cantante y músico dedicado al regional mexicano, específicamente al corrido norteño, género que interpretaba acompañado de acordeón. Su cuenta oficial de Instagram reunía más de 40 mil seguidores.

El músico compaginaba su carrera artística con sus estudios: era alumno de la Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN), donde cursaba la licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos, mostrando que su vida iba más allá de los escenarios.

Germán Medina comenzaba a destacar dentro del regional mexicano y ya llamaba la atención de artistas consolidados del género. El cantante Régulo Caro le dedicó un mensaje de despedida en redes:

“No puedo creerlo me había dado tanto gusto saludarte ahora que fui a Tepic. DEP mi niño” Régulo Caro

Entre las últimas publicaciones de Medina en sus redes sociales se encuentran videos y fotografías donde se le ve interpretando el corrido “El noble” acompañado de acordeón, así como imágenes con atuendo característico del género norteño, contenido que hoy sus seguidores recuerdan con cariño.