¿Novia de Romina Marcos se arrepiente de su orientación sexual? Asegura sintió “asco” que le gustaran las mujeres

Laura Salazar, actual novia de Romina Marcos, reveló ciertos detalles de su relación con la hija de Niurka, así como los cambios que vivió al aceptar su gusto por las mujeres. Según su testimonio, todo fue complicado e incluso dudo de sus nuevas preferencias. ¿Qué dijo?

Romina Marcos y su pareja hacen ritual con tarotista antes de mudarse. / IG

¿Cuándo comenzó la relación entre Romina Marcos y su novia Laura Salazar?

Romina Marcos y Laura Salazar hicieron público su romance a finales de diciembre de 2024. El 24 de diciembre, Romina confirmó durante una participación en el podcast Deko en vivo que estaba viviendo su primera relación sentimental con una mujer.

De acuerdo con lo que ambas han contado, su historia de amor comenzó en Instagram. Romina fue quien le envió un mensaje a Laura; sin embargo, la doctora no respondió de inmediato y tardó aproximadamente dos semanas en hacerlo.

Meses después, el 13 de febrero de 2025, Laura sorprendió a Romina con una propuesta de matrimonio. Romina aceptó, aunque posteriormente las dos aclararon que aquel momento representaba una propuesta formal para consolidar su relación y no significaba que estuvieran anunciando una boda inmediata.

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Así fue la relación de Romina Marcos y Laura Salazar / Instagram

¿Qué dijo Laura Salazar, novia de Romina Marcos, sobre su gusto por las mujeres?

Durante una entrevista en el pódcast Se regalan dudas, la influencer, Laura Salazar, recordó el proceso que atravesó cuando, durante sus años universitarios, descubrió que sentía atracción por las mujeres.

La novia de Romina Marcos explicó que cuando comenzó la carrera de Medicina tenía completamente definido el futuro que imaginaba para ella. Su sueño, según relató, incluía convertirse en doctora, casarse con un hombre y tener hijos.

Sin embargo, durante su último año de universidad, comenzó a reconocer sentimientos que hasta entonces había intentado ignorar:

Entonces, pasa que estoy en medicina, estoy en el último año de medicina, en urgencias, y me empiezo a dar cuenta de que me gustan las mujeres y digo: ‘¿Qué pasó con mi visión?’ Laura Salazar

En sus palabras, dudó plenamente de su decisión, incluso asegura que llegó a sentir “asco” respecto a sus nuevas “preferencias":

El problema es que yo era una persona muy homofóbica. Yo no aceptaba a las personas LGBT, no las toleraba, me ponía de malas. (...) Entonces, el pensar que lo tenía en mí, empecé con esto de un desprecio hacia mí misma, pero durísimo. Yo sentía asco hacia mí también. Laura Salazar

Sus dudas crecieron más tras el rechazo de su familia, pues al enterarse de esto, fue duramente criticada:

Después empezó el rechazo de parte de mi familia ya cuando salí del clóset y eso me tumbó. Estuve en una depresión muy grande. Laura Salazar

Aunque le costó trabajo, logró aceptarse a sí misma, por ello, decidió dedicar su carrera orientada a la “sexología”, para así poder dejar de sentir “asco” por su decisión.

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¿Quién es Laura Salazar y a qué se dedica?

Laura Salazar es médica cirujana y sexóloga originaria de Monterrey, Nuevo León. Su formación profesional comenzó en el área de enfermería, para posteriormente continuar sus estudios hasta obtener el título de médico cirujano.

Más adelante, se especializó en sexología clínica, con especial interés en temas relacionados con la salud y el bienestar de las mujeres.

Además de su trabajo en el sector médico, Laura ha encontrado en las redes sociales una plataforma para acercar información sobre sexualidad a millones de personas. En TikTok cuenta con más de 5.8 millones de seguidores.

En 2023 recibió un Eliot Award, distinción que destacó su trabajo como creadora de contenido y divulgadora de temas relacionados con la sexualidad en México.

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