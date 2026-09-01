Romina Marcos estalla ante críticas a su cuerpo; aseguran que le ‘urge una manga gástrica’ y ella responde

Luego de que Romina Marcos revelara la dura enfermedad que le impidió hacerse una lipo, la ganadora de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ encendió el debate en redes al responder al comentario de una usuaria que criticó su aspecto físico y le sugirió hacerse un procedimiento para bajar de peso. ¡Te contamos los detalles!

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Romina Marcos estalla ante críticas a su físico. / Instagram: @romimarcos

¿Cuál fue el comentario que le dejaron a Romina Marcos, hija de Niurka, sobre su físico?

Romina Marcos, quien mantiene una relación con la doctora Laura Salazar, compartió en su cuenta de Instagram uno de los comentarios que le dejaron en redes sobre su aspecto físico, el cual la llevó a hacer una reflexión sobre lo que realmente urge en la sociedad.

“Urge maga gástrica”, se lee en la caja de comentarios, a lo que Marcos detalló que no es la primera vez que en redes se hacen ese tipo de observaciones sobre el físico, pese a que en más de una ocasión se ha sincerado sobre el tema.

Cabe señalar que la manga gástrica es un procedimiento quirúrgico bariátrico en el que se reduce el tamaño del estómago entre un 70% y 80%, transformándolo en un tubo o ‘manga’ vertical similar a la forma de un plátano.

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Aseguran que a Romina Marcos le urge una ‘manga gástrica’. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Romina Marcos sobre su aspecto físico tras comentario de una manga gástrica?

A través de un breve video, Romina Marcos aseguró que ella es todo lo que la persona que habló sobre su físico cree que está mal, ya que “representa sus inseguridades, empezando por estar gorda”.

“Yo la neta no tengo ped* con estar gorda, estoy bien a gusto, me encanta ser una bolita con carne, con un cul…, unas piernotas. Aquí carne hay de sobra, mi reina. He aprendido a disfrutarme en esta vida, con este cuerpo, que es lo menos importante de todo lo que soy”. Romina Marcos

Además de lo que dijo en el breve video, acompaño la publicación con el texto: “Urge que la gente utilice el cerebro. Eso urge”. Sus palabras, de inmediato, generaron reacciones entre sus seguidores, quienes apoyaron su postura con comentarios como:



“Urge que la gente viva su vida y aprenda a respetar”,

“Eres hermosa y no soportan”,

“Urge que la gente se calle y deje de dar opiniones”,

“Urge que las nuevas generaciones sean empáticas” y

“Era contestarle, no aplastarla, amiga”.

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¿Cuál fue la reacción de Laura Salazar ante las críticas a su novia, Romina Marcos?

Además del apoyo que mostraron seguidores y colegas a Romina Marcos, Laura Salazar, su pareja, no dudó en responder a la postura de la internauta y apoyar la reacción de Marcos. En la sección de comentarios de la publicación escribió:

“Urge darse cuenta de que todo es una proyección de las propias inseguridades de quien juzga. Te amo, mi vida”. Laura Salazar

Por el momento, Romina Marcos no ha hecho declaraciones sobre el comentario en redes ni ha mostrado interés en modificar su cuerpo.

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