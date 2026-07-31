Romina Marcos revela la dura enfermedad que le impidió hacerse una lipo; ¿se arrepiente?: “No me quería”

Romina Marcos, quien constantemente enfrenta críticas por su aspecto físico, se sinceró sobre varios aspectos de su vida personal en el podcast ‘Nacha Rock’. La hija de Niurka confesó que, hace algunos años, estuvo a punto de hacerse una lipo, pero una enfermedad, ¿llegó como una señal? Te contamos.

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Romina Marcos recuerda que estuvo a punto de hacerse una lipo. / Instagram: @romimarcos

¿Cuál es la enfermedad que impidió que Romina Marcos se hiciera una lipo?

Durante su plática con ‘Nacha Rock’, Romina Marcos, hermana de Emilio Osorio, confesó que en 2023 estuvo a punto de hacerse una liposucción, una cirugía estética que consiste en extraer la grasa acumulada con el fin de moldear el cuerpo.

“Yo estaba a punto de hacerme una lipo en 2023 y qué me da herpes en la cara. Yo sentí que con esa enfermedad Diosito me dijo: ‘Deja de estar pensando, mam…" Romina Marcos

De acuerdo con la exparticipante de La estrellas bailan en Hoy, no se arrepiente de no haberse sometido al procedimiento estético, pues considera que estaba tomando la decisión de operarse desde un lugar equivocado.

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Romina Marcos tuvo herpes y por eso no pudo hacerse la lipo. / Foto: Redes sociales

¿Romina Marcos se arrepiente de no haberse hecho la liposucción?

Romina Marcos compartió que, tras no poder someterse al tratamiento estético, pudo reflexionar que estaba tomando la decisión desde un lugar equivocado. “No me quería. En ese momento me estaba hablando muy mal, estaba siendo muy dura conmigo, con mi cuerpo, me veía desde los ojos externos”.

Al hacer caso a las opiniones externas, sentía que se “veía gorda y fea”, por eso considera que no hubiera tomado la decisión correcta, pues solo buscaba cambiar la opinión de los demás sobre su aspecto físico.

“En ese aspecto no lo estaba haciendo desde el lugar correcto. Lo estaba haciendo para llenar lo externo, para verme bien para lo externo, no para mí; no sé qué hubiera pasado”. Romina Marcos

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¿Romina Marcos se arrepiente de no hacerse una lipo? / Captura de pantalla

¿Qué piensa Romina Marcos sobre la liposucción tras no poder realizarla por herpes?

Aunque Romina Marcos no se pudo realizar la liposucción por le dio herpes en su cara, no se arrepiente y no es una cirugía estética que desee realizarse, pues se ha dado cuenta de que lograr empoderarse va más allá de lo físico.

“Empoderarme de esto que soy, más allá del cuerpo, energía”, reflexionó Romina Marcos. Además, para finalizar el tema, recordó una experiencia que la llevó a pensar que todo se trata de energía, pues actualmente navega con la bandera del amor propio.

“El punto es la energía, hay diversidad en el mundo, hay diversidad en todos lados”, concluyó Marcos, descartando estar interesada en una cirugía estetica tras críticas por su físico.

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