A Bárbara de Regil ¡le pusieron implantes usados! “Me infectó todo”, ¿cómo está?

Las cirugías estéticas son un constante en la industria del entretenimiento. Luego de que Wendy Guevara confesara sus planes de feminizarse el rostro, Bárbara de Regil reveló que le pusieron implantes mamarios usados. ¿Cuál es su estado de salud?

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Bárbara de Regil / Redes sociales

¿Qué le pasó a Bárbara de Regil por sus implantes?

En una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, Bárbara de Regil reveló que en el pasado un cirujano le colocó implantes mamarios usados, lo que detonó una fuerte infección en gran parte de su cuerpo, pero le dio grandes lecciones de vida.

“Me pusieron implantes usados. Se me reventó uno, creo que era de una señora que se llamaba María, porque tenía el código, y cuando me los quitaron me dijeron: ‘Era de María’”, recordó Bárbara de Regil.

Asimismo, confesó que su pezón fue lo que más resultó afectado, por lo que tuvo que estar en reposo durante mucho tiempo: “El doctor me los puso usados, los cobró como nuevos. Después de eso se me infectó todo por dentro, se me infectó también un pezón, todo feo, todo mal. Estuve mucho tiempo en mi casa, encerrada, porque no podía tocar la piel; era lumbre para mí”.

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Bárbara de Regil y el complicado momento de salud que atraveso. / Instagram: @barbaraderegil

¿Cuáles fueron las consecuencias que enfrentó Bárbara de Regil por sus implantes?

Después de que se dio cuenta de que los implantes mamarios que le colocaron eran usados, De Regil recordó el momento en que se dio percató de que uno de sus pezones estaba gravemente infectado:

“Pensé en demandar al doctor; me tuvieron que operar después de eso tres veces más. Un día llegué con el doctor y le dije: ‘Es que me duele mucho. Sacó unas pinzas y me quitó el pezón, podrido. No me dolió, no sentí nada, estaba totalmente dormido todo”.

Bárbara de Regil

De acuerdo con la actriz de “Rosario Tijeras”, pensó demandar al doctor, pero mientras estaba en su proceso de recuperación se enteró de que una de sus pacientes había muerto mientras la operaba; desde entonces, desconoce lo que pasó con el cirujano.

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Bárbara de Regil utilizó implantes usados. / IG: @barbaraderegil

¿Qué aprendizajes tuvo Bárbara de Regil luego de que le pusieran implantes usados?

Pese a lo que vivió Bárbara de Regil, quien recientemente trabajó junto a Angelique Boyer, su mayor aprendizaje es conocer la importancia de la salud, aunque en ocasiones se le da importancia a otras cosas.

“Lo que aprendo de eso es que nos importa todo en la vida y le damos mucha importancia a tantas pend*** hasta que te enfermas. Yo ya pasé por cosas de salud, y de mi mamá. Todo está perfecto en tu vida, pero cuando estás enfermo, ahí realmente hay un problema; la salud es lo más importante”. Bárbara de Regil

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