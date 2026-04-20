‘La tía Paty’ al tambo y Mariana Rodríguez embarradísima en el caso, salpica a Bárbara de Regil y Adrián Marcelo, ¿por?

Lo que parecía ser una cuenta de chismes en las redes sociales ¡se convirtió en un verdadero escándalo ¿criminal?! Cada que cae una persona ligada a al temida cuenta ‘La tía Paty’ hay un nombre que suena y suena fuerte, ¡el de Mariana Rodríguez, mujer del gobernador de Nuevo León, Samuel García!

Adrián Marcelo, reveló que su familia fue extorsionada por la cuenta y ahora, sale a la luz una investigación que junta varias piezas del rompecabezas y ¡hasta Bárbara de Regil sale salpicada! ¡Te contamos!

Adrián Marcelo dice adiós a la comedia: estas son sus últimas presentaciones. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Adrián Marcelo de la extorsión de ‘La tía Paty’?

Salieron a la luz declaraciones atribuidas al creador de contenido Adrián Marcelo. En ellas, el archienemigo de Gala Montes, exhibió a una supuesta red de extorsionistas que estarían detrás de la cuenta de redes sociales de ‘La tía Paty’.

La versión difundida, apunta a que la familia del influncer habría sido blanco de amenazas y hasta de la filtración de información personal en la cuenta mencionada. En ese momento un sujeto apodado ‘el Pucho’, quien se ha dicho que era cercano a Adrián, se habría puesto en contacto con la familia para “ayudarlos” siendo él quien estaría detrás de los ataques. Los hechos, presuntamente, ocurrieron durante la estancia de Adrián Marcelo en La casa de los famosos México.

Yo estaba adentro (de La casa de los famosos México) cuando pasó todo esto... Ahí fue donde mi familia dijo ‘chingado, ya estamos bien embarrados en esta mierda’. Y justo en esta cuenta la que publicó todo esto de mi familia, de seres queridos, o sea, rebasó completamente la línea... Adrián Marcelo, presuntamente

¿Quiénes se encuentran detrás de las amenazas y extorsiones vinculadas a la cuenta ‘La tía Paty’? ¡Mariana Rodríguez embarrada!

A lo largo del tiempo, sonaron diversos nombres que presuntamente estarían detrás de las publicaciones de la cuenta ‘La tía Paty’. Sin embargo, tres personas han sido detenidas: Marilyn ‘N’, ‘César ‘N’, ‘el Pucho’, y Astrid ‘N’. Ellos enfrentan prisión preventiva derivada de las investigaciones por extorsión y amenazas que no solo recibieron los familiares de Adrián Marcelo, sino que alcanzaron a influencers y personalidades de Monterrey. Entre los señalamientos destacan que pedían dinero a cambio de que no publicaran ¡hasta fotos polémicas de momentos íntimos de las personas!

En medio de los dimes y diretes, sale a la luz una investigación que reunió varias piezas del rompecabezas y ¡Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, gobernador de Nuevo León, está embarradísima en el caso! De pasó, salpicó a la actriz protagonista de Rosario Tijeras, Bárbara de Regil! ¿Por?

Detuvieron a Astrid ‘N’ y César ‘N’, vinculados al caso de la cuenta ‘La tía Paty’ / RRSS

Mariana Rodríguez cercana a los detenidos por extorsiones hechas a través de la cuenta ‘La tía Paty’?

Una investigación, que salió a la luz el pasado 13 de abril, puso sobre la mesa varias piezas del rompecabezas del caso de ‘La tía Paty’. Resulta ¡y resalta! que la cuenta en cuestión hacía promoción de las marcas vinculadas a Mariana Rodríguez, entre ellas: Xile Chile, Peach Agency y Mar Cosmetics ¡y no solo eso! Sino que, presuntamente, atacaría a las marcas que eran competencia. ¿Casualidad?

Por si fuera poco, en la investigación llaman la atención otras coincidencias.

Se hallaron en las redes de Mariana Rodríguez fotos en las que se le ve con Marilyn ‘N’, y con Astrid ‘N’. Con la primera, las imágenes habrían sido tomadas en un evento público, por lo que la vocería del gobierno de Nuevo León señaló que se trataba de fotos con fans. ¡Pero, en el caso de las fotos con Astrid ‘N’, en la investigación salen otros datos!

Resulta que las fotos en las que se ve a Mariana y Astrid ‘N’ juntas fueron tomadas en un evento de altísimo pedorraje y muy privado de una conferencia de prensa en la que Bárbara de Regil anunció uno de sus eventos de cardio. ¿Astrid ‘N pasó de fan a amiga de Mariana o simples casualidades de la vida?

Imagen en la que se ve a Mariana Rodríguez al lado de Astrid ‘N’ en evento de Bárbara de Regil / X: Lourdes Mendoza

Otra eventualidad es que varios meses antes de que la marca Mar Cosmetics saliera a la luz, la cuenta de ‘La tía Paty’ ya anunciaba una “M” cursiva, que al tiempo resultó ser el logo del negocio de cosméticos de Mariana Rodríguez.

La pregunta que queda en el aire es ¿las fotos de Mariana con las presuntas administradoras de ‘La tía Paty’ son casualidad o reflejan un vínculo personal ligado a intereses oscuros detrás de la cuenta?

¿En qué va el caso de ‘La tía Paty’?

Cabe destacar que la investigación también destapó un tema que podría marcar el rumbo de la situación. De acuerdo la información difundida, el juez que lleva el caso, que involucra a Astrid ‘N’, es muy cercano a Samuel García, esposo de Mariana Rodríguez. Se trata del abogado Luis Gerardo Esparza, a quien Samuel habría impulsado en las elecciones del Poder Judicial y que antes había sido coordinador Jurídico del partido político al que pertenece el hoy gobernador de Nuevo León.