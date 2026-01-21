Bárbara de Regil dice Adiós a Rosario Tijeras y sacude su carrera con proyecto inesperado ¿entra a un reality?

Bárbara de Regil vuelve a dar de qué hablar y esta vez no es por una polémica en redes. La actriz sorprendió al revelar que aceptó un proyecto completamente distinto a lo que ha hecho hasta ahora, uno que marca un antes y un después en su carrera artística. El anuncio generó curiosidad inmediata entre sus seguidores, quienes no tardaron en preguntarse si este movimiento representa una reinvención profesional o una jugada arriesgada.

¿Cuál es el proyecto que marca un giro inesperado en la carrera de Bárbara de Regil?

Bárbara de Regil atraviesa uno de los momentos más decisivos de su carrera. Tras consolidarse como una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana gracias a personajes intensos y de carácter fuerte, ahora decide dar un paso que pocos esperaban. La actriz confirmó que forma parte del nuevo proyecto animado de Sony Pictures México, una producción que promete romper esquemas dentro del género de comedia deportiva.

El anuncio no pasó desapercibido, sobre todo porque se trata de una producción internacional con nombres de peso detrás. El proyecto lleva por título “La cabra que cambió el juego”, conocida en su idioma original como The goat, y cuenta nada menos que con Stephen Curry, estrella de la NBA, como productor. Este detalle elevó de inmediato el interés del público y de la industria, ya que mezcla el mundo del deporte con la animación de alto nivel.

¿Qué personaje interpreta Bárbara de Regil y por qué es clave en la historia?

Dentro de esta ambiciosa producción, Bárbara de Regil dará vida a Jetty Fillmore, una pantera que no pasa desapercibida dentro del universo de la película. En la versión original, este personaje cuenta con la voz de Gabrielle Union, lo que deja claro el peso y la relevancia que tiene dentro de la trama.

Jetty Fillmore es la figura emblemática del equipo conocido como Las Espinas, una escuadra que carga con una larga sequía de campeonatos dentro de la liga ficticia de rugibol, un deporte que recuerda mucho al basquetbol.

Este rol representa un reto distinto para Bárbara de Regil, quien se aleja de la acción física tradicional para apostar por la interpretación vocal, algo que exige transmitir emociones, fuerza y carácter únicamente a través de la voz.

¿De qué trata La cabra que cambió el juego, la película con Bárbara de Regil, y por qué ya genera tanta expectativa?

La cabra que cambió el juego narra la historia de Will Harris, una cabra deportista que sueña con llegar a las grandes ligas del rugibol, un deporte dominado por figuras imponentes y altamente competitivas.

A pesar de no cumplir con el perfil ideal, Will está decidido a demostrar que la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia pueden romper cualquier límite.

¿Cuándo se estrena The Goat: La cabra que cambió el juego, la película donde participa Bárbara de Regil?

El estreno de The goat está programado para el 13 de febrero de 2026 en Estados Unidos y Reino Unido. Hasta el momento, Sony Pictures no ha confirmado una fecha oficial para otros países, incluido México, aunque se espera que en las próximas semanas se anuncien nuevas ventanas de estreno.

Un detalle que no pasó desapercibido es que el lanzamiento coincide con el fin de semana del Juego de las Estrellas de la NBA en Los Ángeles, una jugada estratégica que ha encantado a los fans del deporte.