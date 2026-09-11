Niurka y Manelyk hacen estallar La granja VIP: gritos, insultos y fuerte ataque: “Tienes que pagar para tener amor”

La aparente tregua entre Niurka Marcos y Manelyk González llegó a su fin dentro de La granja VIP 2026. Lo que comenzó como una conversación sobre la pronunciación de una palabra terminó en una fuerte pelea frente a sus compañeros, donde intercambiaron gritos, insultos y comentarios sobre sus carreras y vidas amorosas, dejando claro que las diferencias entre ambas siguen más vivas que nunca dentro del reality.

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¿Cómo comenzó la pelea entre Niurka Marcos y Manelyk González en La granja VIP 2026?

La pelea entre Niurka Marcos y Manelyk González ocurrió durante la mañana del 11 de septiembre dentro de La granja VIP 2026. De acuerdo con lo mostrado en la transmisión 24/7, todo comenzó mientras varios participantes conversaban sobre la forma correcta de pronunciar la palabra “reels”.

En medio de la charla, la vedette cubana intervino para compartir su opinión. Sin embargo, Manelyk cuestionó su participación en la conversación, situación que provocó que ambas comenzaran a intercambiar reclamos frente al resto de los habitantes.

Lo que parecía una diferencia menor escaló rápidamente. Las dos celebridades empezaron a discutir cada vez con más intensidad hasta llegar a los insultos y las descalificaciones personales, sorprendiendo incluso a algunos de sus compañeros.

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Niurka vs. Manelyk en La granja VIP 2026: ¿qué insultos y acusaciones se dijeron?

Uno de los momentos más comentados de la pelea ocurrió cuando Niurka defendió su derecho a intervenir en cualquier conversación dentro del reality: “Participo de la plática que me dé la gana, no la que tú me dirijas”, expresó la vedette, marcando el inicio de una serie de intercambios que fueron subiendo de tono.

También añadió: “Tú no eres la más perr..., ni la más gallita, ni la más nada. Aquí hay más que tú, más trayectoria que tú y más”. Sin embargo Mane contesto “Ok, ya ganaste tener mi atención”

Además no tardó en reaccionar y contestó de forma contundente: “Me vale mad..., tu trayectoria me la paso por el cul...”. Niurka alcanzo a decir “No te alcanza el cul...”. A partir de ese momento ambas comenzaron a hablar al mismo tiempo, dificultando incluso que los habitantes pudieran intervenir para calmar la situación.

Sin embargo Mane remato para decir “Ay mi amor, yo no soy como tu que le tiene que pagar a un wey para que te de amor”

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¿Por qué Niurka volvió a llamar “cerebro de pescado” a Manelyk González?

Por si fuera poco la cubana retomó uno de los apodos que ya había utilizado contra Manelyk en conflictos pasados y volvió a lanzarlo durante la discusión: “Eres una estúpida con un cerebro de pescado. Se te olvida lo que dices ahorita, se te olvida lo que dijiste ayer. Tranquila, tienes un cerebro de pescado”, dijo Niurka mientras el enfrentamiento continuaba escalando.

Lejos de quedarse callada, la exintegrante de Acapulco Shore respondió: “Tranquila, tranquila”.

La tensión siguió aumentando cuando Niurka la mando muy lejos y Mane sin reparo contesto: “Ay, mi amor, me encanta. Dime para dónde, que lo voy a disfrutar. No sabes cómo”, afirmó antes de que la discusión se diluyera entre los comentarios de los demás habitantes.

¿Qué significa “riles”? La explicación de Niurka que desató la polémica en La granja VIP

Después del pleito, algunos participantes intentaron entender cómo una conversación tan simple había terminado en semejante explosión. Incluso uno de ellos resumió lo ocurrido asegurando que todo comenzó “por una palabra”.

Fue entonces cuando Niurka explicó que sí conoce la pronunciación correcta de “reels”, pero que suele decir “riles” como parte del personaje que ha construido a lo largo de los años frente al público.

“Yo sé que se dice reels, pero mi personaje dice ‘riles’. Es una palabra americana, pero mi personaje, el vocabulario, dice ‘riles’, como ‘girinal’, ‘sanoria’ o ‘jaletina’”, explicó la vedette.

Su explicación no logró apagar la polémica, pero sí dejó claro el origen de una discusión que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de La Granja VIP 2026.

¿La pelea entre Niurka y Manelyk cambiará las nominaciones de La granja VIP 2026?

La explosiva discusión entre Niurka Marcos y Manelyk González no solo encendió los ánimos dentro de La granja VIP 2026, también podría tener consecuencias directas en la estrategia del juego. Tras el enfrentamiento, Niurka fue vista conversando con María Karunna, quien apenas una noche antes logró salvarse de la nominación. En redes, varios seguidores ya especulan que la cantante podría dar un giro inesperado a las alianzas y tomar una decisión que afecte directamente a Manelyk.

Actualmente, la placa de nominados está integrada por:



Mónica Escobedo

Rafa Mercadante

Kevyn Contreras “el Bicolor”.

Sin embargo, las teorías apuntan a que María Karunna podría salvar a Mónica y colocar en riesgo a Manelyk, con quien no mantiene una buena relación dentro de la competencia. De concretarse este movimiento, la reciente pelea con Niurka habría sido el detonante de una de las primeras grandes traiciones de la temporada.