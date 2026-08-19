La granja VIP 2026: Revelan al octavo granjero para la segunda temporada, ¿quién es?

La segunda temporada de ‘La granja VIP’ está a pocas semanas de comenzar y las revelaciones de sus participantes continúan causando expectativa entre los seguidores del reality.

Tras la confirmación de siete granjeros y las pistas sobre el octavo integrante, durante la emisión de ‘Venga la alegría’ de este 19 de agosto se dio a conocer finalmente la identidad del nuevo granjero. ¿Quién es el famoso que se suma a ‘La granja VIP 2026'? Te contamos.

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La granja VIP 2026 se estrena el próximo 6 de septiembre / Redes sociales

¿Quiénes son los granjeros confirmados para la segunda temporada de La granja VIP?

Hasta ahora, siete celebridades han sido confirmadas para formar parte de la segunda temporada del reality de TV Azteca.

Durante las últimas semanas se ha dado a conocer poco a poco la identidad de estos famosos que se convertirán en granjeros:



Carlos Trejo : Influencer conocido como “cazafantasmas”.

: Influencer conocido como “cazafantasmas”. Ivonne Montero : Actriz y estrella de realities.

: Actriz y estrella de realities. Kenny Áviles : Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’.

: Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’. Kevyn Contreras ‘Bicolor’ : Influencer y comediante.

: Influencer y comediante. Kunno : Actor e influencer.

: Actor e influencer. Rafa Mercadante : Conductor.

: Conductor. Fernando Lozada: Conductor.

Las pistas del octavo granjero fueron un micrófono y un peine, por lo que se podría tratar de algún o alguna cantante.

El elenco de conductores y panelistas será el mismo. El expresentador de ‘Otro Rollo’ y Kristal Silva estarán en las galas. En tanto que Mallezaa seguirá como host digital. Los críticos serán:



Rey Grupero

Flor

Ferka

Linet Puente

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¿Cuándo comienza la segunda temporada de La granja VIP?

La segunda temporada de ‘La granja VIP’ iniciará el próximo domingo 6 de septiembre a las 8:00 pm, tiempo del centro de México.

Se podrá ver a través de la señal de Azteca UNO y el seguimiento 24/7 en la plataforma de streaming Disney+.

El calendario semanal será el siguiente:

Lunes: Prueba del capataz.

Martes: Duelo de nominación

Miércoles: Asamblea.

Jueves: Salvación

Viernes: Traición.

Domingo: Gala de eliminación

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La granja VIP / Redes sociales

¿Quién es el octavo granjero confirmado para La granja VIP 2026?

En la emisión del matutino ‘Venga la alegría’ de este miércoles 19 de agosto, se dio a conocer la identidad del octavo participante para esta nueva temporada.

La octava participante de ‘La granja VIP’ es María Karunna, reconocida cantante que pertenece a la agrupación Caló.

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