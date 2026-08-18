 La granja VIP 2026: ¡Estas son las pistas del octavo granjero confirmado del reality! ¿Quién es?
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La granja VIP 2026: ¡Estas son las pistas del octavo granjero confirmado del reality! ¿Quién es?

Tras confirmarse a siete participantes para la segunda temporada de 'La granja VIP', ya fueron reveladas las pistas del séptimo granjero. ¿Quién será?

La granja

La producción de ‘La granja VIP’ ya dio a conocer las pistas del octavo participante. ¿Quién es?

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TV Azteca

La producción de 'La granja VIP' ya dio a conocer las pistas del octavo participante. ¿Quién es?
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Eduardo Breceda
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Tras confirmarse ya a siete participantes para la segunda temporada de ‘La granja VIP’, las primeras pistas sobre el próximo concursante ya se dieron a conocer.

Las pistas avivaron la conversación en redes sociales y entre seguidores del reality, quienes buscan atar cabos para descubrir quién será el próximo revelado, incluso antes de que sea anunciado. Algunos nombres ya toman fuerza como posibles candidatos para convertirse en el próximo granjero.

¿Quién será el siguiente famoso en entrar a la competencia? Te damos los detalles y las pistas que se han revelado.

Leer: ‘La granja VIP 2026’: ¿Quién fue el séptimo granjero confirmado para la segunda temporada HOY 17 de agosto?

La granja VIP 2026
Estreno de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los granjeros confirmados de La granja VIP hasta ahora?

Hasta el momento, siete famosos han sido confirmados para entrar a la granja en esta segunda temporada. Los granjeros ya oficialmente anunciados son:

  • Carlos Trejo, conocido popularmente como “El Cazafantasmas”.
  • Ivonne Montero, actriz y ganadora de diversos realities.
  • Kenny Avilés, vocalista de ‘Kenny y los eléctricos’.
  • Kevyn Contreras, Comediante Bicolor”, líder de Los tributeros, conductor de @el_moscast. Creador y director de Comedia.
  • Kunno, influencer y modelo.
  • Rafael Mercadante, conductor.
  • Fernando Lozada, conductor

Leer: Sacan cargando a invitado de Venga la alegría ¡por llegar sin ropa al foro!: “¡No puedes entrar así!” VIDEO

La granja VIP 2026
Confirmados para La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cuándo empieza y dónde se podrá ver la segunda temporada de ‘La granja VIP’?

La segunda edición del reality producido por TV Azteca está pactada para iniciar el próximo domingo 6 de septiembre a las 8:00 pm, hora de la Ciudad de México.

‘La granja VIP’ contará nuevamente con diferentes formas de disfrutar el contenido, tanto de las galas, como de la convivencia ininterrumpida dentro del reality:

La granja VIP
La granja VIP / Redes sociales

¿Cuáles son las pistas del octavo participante de ‘La granja VIP’?

Durante la emisión de ‘Venga la alegría’ de este martes 18 de agosto, se revelaron las pistas para revelar al octavo granjero de esta nueva temporada.

Las pistas del octavo granjero fueron un micrófono y un peine, y los conductores de ‘Venga la alegría’ mencionaron que podría tratarse de un cantenta. ¿ Quién será el próximo granjero?

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