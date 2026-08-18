La granja VIP 2026: ¡Estas son las pistas del octavo granjero confirmado del reality! ¿Quién es?

Tras confirmarse ya a siete participantes para la segunda temporada de ‘La granja VIP’, las primeras pistas sobre el próximo concursante ya se dieron a conocer.

Las pistas avivaron la conversación en redes sociales y entre seguidores del reality, quienes buscan atar cabos para descubrir quién será el próximo revelado, incluso antes de que sea anunciado. Algunos nombres ya toman fuerza como posibles candidatos para convertirse en el próximo granjero.

¿Quién será el siguiente famoso en entrar a la competencia? Te damos los detalles y las pistas que se han revelado.

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Estreno de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los granjeros confirmados de La granja VIP hasta ahora?

Hasta el momento, siete famosos han sido confirmados para entrar a la granja en esta segunda temporada. Los granjeros ya oficialmente anunciados son:



Carlos Trejo , conocido popularmente como “El Cazafantasmas”.

, conocido popularmente como “El Cazafantasmas”. Ivonne Montero , actriz y ganadora de diversos realities.

, actriz y ganadora de diversos realities. Kenny Avilés , vocalista de ‘Kenny y los eléctricos’.

, vocalista de ‘Kenny y los eléctricos’. Kevyn Contreras, Comediante Bicolor”, líder de Los tributeros, conductor de @el_moscast. Creador y director de Comedia.

Comediante Bicolor”, líder de Los tributeros, conductor de @el_moscast. Creador y director de Comedia. Kunno, influencer y modelo.

influencer y modelo. Rafael Mercadante , conductor.

, conductor. Fernando Lozada, conductor

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Confirmados para La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cuándo empieza y dónde se podrá ver la segunda temporada de ‘La granja VIP’?

La segunda edición del reality producido por TV Azteca está pactada para iniciar el próximo domingo 6 de septiembre a las 8:00 pm, hora de la Ciudad de México.

‘La granja VIP’ contará nuevamente con diferentes formas de disfrutar el contenido, tanto de las galas, como de la convivencia ininterrumpida dentro del reality:



TV abierta: Las galas en vivo se transmitirán por la señal de Azteca UNO.

Las galas en vivo se transmitirán por la señal de Azteca UNO. Streaming 24/7: Los seguidores podrán acceder a la transmisión ininterrumpida a través de Disney+, donde podrán ver la convivencia de los participantes las 24 horas del día.

Los seguidores podrán acceder a la transmisión ininterrumpida a través de Disney+, donde podrán ver la convivencia de los participantes las 24 horas del día. Plataformas digitales: También habrá contenido disponible en el sitio oficial de TV Azteca y mediante su aplicación móvil. Leer: Ricardo Peralta rechaza invitación de La granja VIP; ¿prefiere La casa de los famosos México?: “Ahora sí quiero”



La granja VIP / Redes sociales

¿Cuáles son las pistas del octavo participante de ‘La granja VIP’?

Durante la emisión de ‘Venga la alegría’ de este martes 18 de agosto, se revelaron las pistas para revelar al octavo granjero de esta nueva temporada.

Las pistas del octavo granjero fueron un micrófono y un peine, y los conductores de ‘Venga la alegría’ mencionaron que podría tratarse de un cantenta. ¿ Quién será el próximo granjero?

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