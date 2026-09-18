¿El protegido? Ese Pérez gana boleto de salvación, ¿gracias a Aldo Rendón? Las redes se encienden: VIDEO

Un nuevo día, una nueva polémica alrededor de ‘La casa de los famosos México’, y para sorpresa de nadie el protagonista es Ese Pérez. Y es que en esta ocasión no se está hablando de su complot contra Mariana, sino del supuesto favoritismo del que presuntamente gozaría por parte de la producción. Te contamos aquí lo que pasó.

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Ese Pérez es funado por usuarios de internet tras los presuntos favoritismos de la producción. / Redes Sociales

¿Cómo ganó Ese Pérez la prueba para el robo de la salvación de La casa de los famosos México?

En plena gala, Cynthia Klitbo, Memo Schutz y Ese Pérez tuvieron la oportunidad de participar en la dinámica del elevador, y pelear por comida o sumarse al duelo de salvación.

Aunque la dinámica en sí misma parecía transcurrir con normalidad, un pequeño detalle reveló la supuesta campaña de la producción para ayudar al influencer.

Ese Pérez buscará ser uno de los finalistas de La casa de los famosos México. / Redes sociales

En este elevador Aldo Rendón fue el encargado de fungir como guía, y cuando Ese Pérez debía contestar una pregunta que sería determinante para ganar, el stylist presuntamente le sopló la respuesta de una manera muy sútil: “¡Yo me la sé (C), yo me la sé (C)!”

Ese Pérez muy inteligentemente entendió el mensaje de su amigo y eligió la respuesta C, misma que le dio el gane en la dinámica.

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La producción quiere a ese Perez en la final.



Al menos todo evidencia para que así sea, ya que varios de los integrantes han estado jugando, pero ese Perez ha estado ganando.



El agente se dio cuenta que en en la actividad del elevador, Aldo Rendón habló en un momento clave… pic.twitter.com/nAC24HExLY — SighfridFZ (@SighfridFZ) September 18, 2026

¿Por qué se dice que Ese Pérez es protegido en ‘La casa de los famosos México’?

Aunque claramente no hay evidencias de que la intervención de Aldo Rendón tuviera una intención oculta, los usuarios de redes sociales han señalado algunas inconsistencias.

En primer lugar, en otros elevadores que se han realizado a lo largo de la temporada, los guías tienen estrictamente prohibido intervenir, y mucho menos cuando se encuentran en medio de las preguntas.

La falta de sanciones para Ese Pérez en dinámicas como esta, o como cuando inició un complot en contra de Mariana refuerzan la teoría de apoyo a favor del influencer, lo cual resulta muy extraño pues fuera de la competencia, el influencer no tiene muy buena aceptación por parte del público.

En redes sociales se pueden encontrar cientos de comentarios en contra del influencer:



“No se va a ir Ese Pérez porque la producción lo quiere en la final”

“La salvación se la van a dar Brianda para que lo salve o se la queda él”



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Así será el duelo de la salvación en el que participará Ese Pérez

El duelo de la salvación se llevará a cabo este viernes durante la gala.

Aún no se sabe cuál será la dinámica a la que se enfrentarán Ese Pérez, Brianda Deyanara y Mariana, sin embargo, el influencer tiene amplias posibilidades de ganar y auto salvarse de la placa de nominación.

En caso de que Brianda sea la que se quede con la victoria, Ese Pérez también podría resultar beneficiado saliendo de la placa, pues en los últimos días ambos han fortalecido su amistad.