¿Venganza en La casa de los famosos México? Ese Pérez inicia complot contra Mariana y la insulta en vivo: VIDEO

La fiesta del 15 de septiembre en el reality del momentono solo estuvo plagada del ambiente patrio, sino también de polémica luego de que Mariana, la última líder de la temporada, pusiera en la placa a Ese Pérez, de quién se dijo que tenía comprado su pase a la final de La casa de los famosos México.

Esta decisión de la cantante provocó que Ese Pérez se encendiera de ira y perdiera los estribos.

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Ese Pérez molesto con Mariana por ser nominado. / Redes Sociales

Mariana vs Ese Pérez, una rivalidad que explotó en ‘LCDLFM’

Tanto Mariana como Ese Pérez ya habían protagonizado uno que otro enfrentamiento en el reality, sin embargo, la estocada final llegó cuando la cantante nomino directamente a Pérez, poniéndolo en peligro inminente en la semana 9.

Cuando le cuestionaron a Mariana el nombre de la persona que ella quería nominar, ella comentó:

“Es alguien que ha estado muele y muele y muele y ya se me ha posicionado varias veces y cree que va a salir invicto. Y además no me gustó que ayer “picó la mano” de quien nos da de comer: Ese Pérez” Mariana

Como era de esperarse, el influencer no tomó nada bien la decisión de Mariana, mostrándose visiblemente afectado.

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¿Quién es Ese Pérez? / Redes sociales

Ese Pérez insulta a Mariana en ‘La casa de los famosos México’

Mientras los habitantes se dirigían a su cena mexicana, Ese Pérez empezó a despotricar de Mariana, incluso llegando a insultarla:

“Hace 8 días me nominó el pin*** Masad y ahora esta pin*** semana la marrana, digo la Mariana”, dijo en tono burlón.

Gema Garoa que iba caminando cerca de Ese Pérez no pudo evitar reírse del aparente chiste del influecer, demostrando una vez más la mala relación entre ellos.

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Ese Pérez está en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Ese Pérez está iniciando una campaña en contra de Mariana en ‘LCDLFM’?

Después de la cena Ese Pérez continuaba molesto por lo que había pasado, por lo que una vez refugiado en Tulum “pidió un favor” especial para vengarse de la ex OV7:

“Oigan, échenme la mano con su nominación de esta semana, porque estaban aventando bombas directo, pónganse las pilas” Ese Pérez

Ese Perez pidiéndole a Memo, Brianda y Gema que “le echen la mano” en las nominaciones ( o sea que nominen a Mariana) 💀🤡 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/YP51MBOt32 — David Arellano (@DavidHernare) September 16, 2026

Aunque en la habitación estaban Memo Schutz, Brianda Deyanara y Gema Garoa, la actriz fue la única que contestó a la petición de Pérez, asegurándole que podía contar con ella.

En redes sociales los internautas ya tildan al influencer de “ardilla”, además de que señalaron que la solicitud que hizo se trata de un complot, práctica que está fuertemente prohibida. Además, internautas recordaron la vez en que Yahir, en La casa de los famosos México puso en su lugar a Ese Pérez y le pidió respeto.