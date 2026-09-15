La casa de los famosos México 2026: Ricardo Margaleff criticado por llamar “tibio” a Memo Schutz: ¿No es neutral?

El público de La casa de los famosos México 2026 parece haber elegido a sus favoritos, uno de ellos es Memo Schutz, quien se ha librado de la placa en varias ocasiones. Al parecer, no todos están contentos con el comentarista deportivo, pues acusaron a Ricardo Margaleff de no ser neutral. ¿Por qué?

¿Memo Schutz favorito para ganar La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Por qué Memo Schutz es considerado favorito de La casa de los famosos México 2026?

Las circunstancias han cambiado para muchos desde el inicio de La casa de los famosos México 2026, uno de ellos es Memo Schutz, quien a pesar de ser de los últimos confirmados, ahora se perfila como favorito.

Su actitud tranquila, poco confrontativa, ha dado buenos resultados en redes sociales, pues ya hay miles de internautas respaldando su participación en el programa.

Algunas de las figuras que quieren a Memo en la final son:



Lucero Mijares,

Alfredo Tame,

Arantza Ruiz, entre otros.

En un caso curioso, en fechas recientes tampoco ha sido nominado por sus propios compañeros, señal que también tomaron como un claro “guiño” a su favoritismo. ¿Se lleva el gran premio?

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¿Memo Schutz ganará La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Por qué acusan a Ricardo Margaleff de no ser neutral con Memo Schutz?

Esta acusación comenzó en redes sociales, cuando la cuenta de X: "@nidiapeacenlove” hizo un post reprobando tajantemente una presunta actitud de Ricardo Margaleff, quien habría arremetido contra Memo Schutz.

Según dicha cuenta, el conductor de la pregala y la postgala, presuntamente tachó a Memo Schutz de “tibio”:

Ay noooo, @RICH_MARGALEFF, Memo Schutz NO ES TIBIO. Tibio es alabar las acciones de un violentador, llamándolo “caballero” en la postgala. X: @nidiapeacenlove

El apoyo a la publicación fue amplio, y es que la participación de Memo Schutz ha generado debate. Están quienes defienden su buena onda, pero los que creen que se actitud es aburrida:



“ Se me hace de poco hombre ese tipo de comportamiento ”,

”, “ Grítalo, preciosa ” y,

” y, “ Tibio es subastar el presupuesto de todos ”.

Por lo pronto, el equipo de Memo no ha hecho comentarios al respecto, tampoco hay un video que compruebe las presuntas palabras del conductor.

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Ay noooo, @RICH_MARGALEFF, Memo Schutz NO ES TIBIO.



Tibio es alabar las acciones de un violentador, llamándolo "caballero" en la postgala. 😠 #LaCasaDeLosFamososMéxico — Nidia (@Nidiapeacenlove) September 15, 2026

¿Cuándo será la gran final de La casa de los famosos México 2026 y cuál será el premio?

La cuarta temporada de La casa de los famosos México llegará a su final el próximo 4 de octubre, esa fecha coronará a uno de ellos con la corona de la temporada.

Los habitantes aún tienen que sortear nominaciones, juegos, dinámicas y “bajos presupuestos” para poder llevarse a casa la bolsa de cuatro millones de pesos, misma que se llevó Aldo de Nigris la edición pasada. ¿Quién es tu favorito?

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