¿Brinda era la eliminada de LCDLFM 2026? Exhiben errores de la producción tras la salida de Masad Altamimi

En medio del shippeo entre Brianda Deyanara y Masd Altamimi en La casa de los famosos México 2026, el árabe se convirtió en el séptimo eliminado la noche del 13 de septiembre tras más de un mes de convivencia; sin embargo, ¿un video en redes destapa que él no era el eliminado? ¡Te contamos los detalles!

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Masad Altamimi fue el séptimo eliminado de La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue la eliminación de Masad de La casa de los famosos México 2026?

Luego del inesperado regreso de Aldo Rendón a La casa de los famosos México, los habitantes nominados fueron llamados a la ‘sala de expulsión’, donde se sinceraron sobre su sentir al estar en la cuerda floja del reality.

Como de costumbre, Galilea Montijo nombró uno a uno a los participantes que regresaban a la casa más famosa de México por una semana más. En esa ocasión, Karina Torres fue la primera en reintegrarse con sus compañeros; posteriormente, fue el turno de Mariana y, finalmente, Gema Garoa fue la última en bajar por las escaleras.

De esa forma, Brianda y Masad fueron los elegidos para subir al carrusel. La influencer externó en más de una ocasión que sería eliminada, pues nunca antes había estado en riesgo de salir de la competencia lo que, aparentemente, la ponía en desventaja; sin embargo, logró salvarse y Masad tuvo que despedirse.

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Masad eliminado frente a Brianda Deyanara / Redes sociales

¿Cuál es el video por el que se dice que Brianda Deyanara era la eliminada de LCDLFM 2026?

Ante la sorpresiva eliminación de Masad de La casa de los famosos México, en redes se difundió un video en el que se muestra un post de una cuenta relacionada con La casa de los famosos México con la imagen de que Brianda era la eliminada. Pese a que esos errores parecen ser ‘comunes’ en el reality, el clip ya está generando especulaciones. ¿Será real?

“Grabé esto, porque al rato seguro lo eliminan. Cómo es posible que haya este tipo de errores. La cuenta oficial de Endemol publicó el video de Brianda como eliminada”, se lee en la publicación difundida en X.

Cabe señalar que no es la primera vez que La casa de los famosos México 2026 tiene algún error durante la gala de eliminación, anteriormente, cuando Luis Chaparro fue eliminado, se especuló que quien realmente debía salir era Gema Garoa, pues fue nombre el que apareció cuando las puertas del carrusel se abrieron al exterior. Al momento, la cuenta de La casa de los famosos México no se ha pronunciado con respecto a este aparente error.

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Grabé esto, porque al rato seguro lo eliminan. Cómo es posible que haya este tipo de errores.



La cuenta oficial de Endemol publicó el video de Brianda como eliminada.#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/OxWLAxrC4q — Emmanuel ZP (@EmZkPr) September 14, 2026

¿Galilea Montijo sabía que Brianda Deyanara era la eliminada de La casa de los famosos México 2026?

Además del error de producción en la eliminación de Luis Chaparro, otro de los factores que influye fuertemente para que las especulaciones sigan en redes es la supuesta equivocación de Galilea Montijo en la reciente gala del reality.

De acuerdo con los internautas que siguen de cerca la transmisión, la también conductora de Hoy mencionó en un principio que sería una eliminada, pero después cambió la palabra por masculino, lo que ya genera varios rumores con comentarios como:



“Galilea al principio dijo la eliminada de esta noche es”,

“Yo creo que lo hacen a propósito para hacer enojar a la gente” y

“Nadie se dio cuenta, pero al momento del carrusel, Galilea dijo: ‘La eliminada es’”.

Hasta ahora, la producción de La casa de los famosos México 2026 no se ha pronunciado al respecto, pero la situación sigue dando de qué hablar en redes. ¿Masad no era el eliminado?

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