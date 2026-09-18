LCDLFM: Yahir se reencontrará con un viejo “amigo” esta noche en pleno reality y ¿entra como habitante?

La casa de los famosos México 2026 está a punto de entrar a su recta final, y en redes anunciaron que la noche de este viernes 18 de septiembre será especial para los habitantes, pues un famoso cantante ingresará al reality. ¿En calidad de participante?

La casa de los famosos México 2026 está en su recta final / Redes sociales

¿Qué cantante entrará a La casa de los famosos México 2026, HOY 18 de septiembre?

Durante mañana de este viernes 18 de septiembre, comenzó a manejarse el presunto ingreso de un famoso cantante a La casa de los famosos México 2026. Aunque muchos creyeron se trataba de un nuevo “participante”, la cosa es totalmente diferente.

La cuenta de oficial del reality anunció mencionó que esta noche entrará Víctor García al reality, acompañando a los habitantes en un momento que planea ser memorable:

La fiesta de este viernes promete y mucho... @victorgmusicaof entrará a la Casa a cantar y prender la noche. IG: lacasafamososmx

Cabe señalar que no entraría como “habitante”, puesto que la final está casi a la vuelta de la esquina. ¿Cómo será su reencuentro con Yahir?

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¿Qué dijo Víctor García sobre la participación de Yahir en La casa de los famosos México 2026?

Hace unas semanas Víctor García se volvió viral tras una presunta opinión negativa sobre la participación de Yahir en La casa de los famosos México 2026, misma que habría sido presentada en una imagen.

Tras su visita al programa Sale el sol, circuló una foto de Víctor García con el mensaje: “ Yo no necesito volverme a encerrar en una casa para mantenerme en el medio ”, se leía.

Aunque muchos creyeron que se trataba de una imagen real, no era así. Dicha fotografía fue editada y manipulada . De hecho, en una posterior dinámica en el programa, Víctor elogió a Yahir:

Le deseo que la pase bien, porque un reality definitivamente te expone en todos los aspectos. Yahir tiene muchas cosas que aportar y que exponer. Víctor García

En redes ya esperan ver el momento y la reacción de Yahir cuando Víctor se encuentre en el foro. ¿Cómo será?

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Raúl Sandoval, Yahir y Víctor García / Milenio

¿Cuáles son las canciones de Víctor García más conocidas?

Víctor García es un cantante y actor mexicano que se convirtió en una figura conocida en México, gracias a su participación en la primera generación de La academia, reality show de TV Azteca que comenzó en 2002.

Tras el reality, recibió un premio económico y consiguió un contrato discográfico con Sony Music, lo que le permitió comenzar formalmente su trayectoria como solista.

En 2003 lanzó su primer álbum, titulado Víctor García. El cantante continuó con discos como Por un sueño (2004), Loco por ti (2005), Arráncame (2006), Lo mejor de mí (2007), Cuando amar duele (2009) y Amorcito corazón (2010).

Entre sus canciones más conocidas se encuentran:



Otra vez

Maldita luna

Ayer te pedí

Loco por ti

Arráncame

Cómo han pasado los años

Te odio

Márchate, entre muchas otras.

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