¿Quién se va de ‘LCDLFM 2026’ del próximo 20 de septiembre? Así irían las votaciones HOY,18 de septiembre

La cuenta regresiva ha comenzado. Este domingo 20 de septiembre, La casa de los famosos México vivirá una de sus galas más tensas y decisivas, cuando se revele el nombre del octavo habitante eliminado de la temporada 2026. Con los nervios al límite, estrategias en juego y el apoyo del público marcando la diferencia, los seguidores del reality no han dejado de preguntarse cómo van las votaciones este viernes 18 de septiembre y quién corre mayor peligro de abandonar la competencia a solo unas semanas de la gran final.

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¿Cómo van las votaciones de La casa de los famosos México 2026?

Las votaciones para definir al octavo eliminado de La casa de los famosos México cerrarán hasta la gala del próximo domingo 20 de septiembre. Sin embargo, distintas encuestas realizadas por fans ya muestran una posible tendencia sobre quiénes cuentan con mayor respaldo del público.

Una de las más comentadas fue publicada por la página de Facebook Vaya Vaya, donde los seguidores del reality participaron para medir la intención de voto. Aunque se trata de un sondeo no oficial, los resultados han comenzado a generar conversación entre los fans del programa.

De acuerdo con esta encuesta, Karina Torres lidera las preferencias y luce prácticamente a salvo, mientras que Ernesto Laguardia y Cynthia Klitbo aparecen como los habitantes con mayor riesgo de abandonar la competencia si la tendencia se mantiene.

Resultados de la encuesta no oficial:



Karina Torres: 28%

Mariana: 23%

Esé Pérez: 20%

Memo Schutz: 14%

Ernesto Laguardia: 8%

Cynthia Klitbo: 7%

Cabe recordar que estos resultados no corresponden a la votación oficial de La casa de los famosos México, pero sí podrían dar una idea de cómo se perfila el apoyo del público rumbo a la octava Gala de Eliminación.

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¿Quiénes son los nominados en la séptima semana de ‘La casa de los famosos México 2026’?

El pasado miércoles 16 de septiembre, los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ vivieron un nuevo proceso de nominación está vez fue por suerte.



Ernesto Laguardia

Karina Torres

Cynthia Klitbo

Memo Schutz

Ese

Mariana

Cabe destacar que, en cuestión de horas, se llevará a cabo el esperado robo de la salvación en La casa de los famosos México. En esta dinámica, Brianda y Mariana se enfrentarán en un duelo clave; y aunque Brianda no está nominada, tiene en sus manos el poder de salvar a uno de los habitantes que actualmente se encuentra en riesgo de abandonar la competencia.

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¿Quiénes son los eliminados de ‘La casa de los famosos México 2026’ hasta HOY, jueves 10 de septiembre?

Hasta este viernes 18 de septiembre, ocho habitantes han dejado ‘La casa de los famosos México 2026’.

Ellos son los expulsados:



Ximena Herrera

Fede Vigevani: Era infiltrado de la producción y cambió su lugar con Mariana, quien salió la primera semana.

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Luis Chaparro

Yanet García: Fue expulsada por sus mismos compañeros al ser considerada la “habitante más mueble” de la competencia.

Aldo Rendón: Abandonó la competencia por temas de salud.

Flor Vigna

Gala Montes entro por menos de 72 horas y salió, según ella por la producción ya no la quería dentro

Massad Altamini



La identidad del próximo eliminado se dará a conocer el próximo 20 de septiembre, durante la gala de expulsión. Comenzará a las 8:30 pm. y se emitirá mediante el canal de Las Estrellas y VIX, aplicación en la que también se pueden ver las pre y las postgalas, así como la transmisión 24/7.