Kunno le prohíbe a Niurka que se le acerque en La granja VIP; ¡teme lo peor! VIDEO

Luego de que se dijo que Kunno habría sufrido un ataque de ansiedad en La granja VIP’, ahora dio de qué hablar por un tremenedo enfrentamiento que protagonizó con Niurka. Todo pasó el miércoles 16 de septiembre cuando los granjeros se enfrentaron a la segunda asamblea de nominación, cara a cara.

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¿Qué pasó con Kunno y Niurka en ‘La granja VIP’?

Sin lugar a dudas uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Kunno nominó a Niurka, aprovechando su posicionamiento para pedirle a la vedette que no lo volviera a tocar sin su consentimiento, pues él sabía que eso podría llegar a afectarlo.

“Es super peligroso el tema de la religión y lo respeto muchísimo, pero en dos ocasiones me lo has repetido, me has tocado y además me has abrazado sin mi consentimiento. Si te quedas, no me vuelvas a tocar” Kunno

Kunno argumentó que prefería mantenerse lejos de Niurka por su propio bien e incluso, por el bien de su familia: “tú misma has dicho en el pasado lo peligroso que es esto”.

“Es peligroso el tema de la religión, y lo respeto, me has tocado y me has abrazado sin mi consentimiento, si te quedas NO me vuelvas a tocar, por el bien de mi integridad, tú misma has dicho en el pasado lo peligroso que es esto” 🫪 — Kunno arremete contra Niurka Marcos, tiene… pic.twitter.com/CPLxshOnHI — nacho con O (@NachoConO) September 17, 2026

Para rematar, el influencer le dijo a Niurka que le prohibía intentar hacerle creer que ella estaba de su lado, pues la lealtad de Kunno a Manelik ha sido evidente desde antes de iniciar este proyecto.

Cuando el conductor de ‘La granja VIP’ le pidió a Niurka que diera su réplica, la vedette aseguró que no tenía ningún comentario.

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Niurka estaría haciendo sus maletas para dejar ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Cuál es la religión de Niurka y por qué Kunno le tiene miedo?

De manera pública Niurka ha declarado en más de una ocasión que practica la religión Yoruba, también conocida como santería.

Muchos “enemigos” de Niurka y contrincantes en otros programas de telerrealidad han argumentado que la vedette utiliza sus creencias para “trabajarlos” o “manipularlos” energéticamente, por lo que en más de una ocasión han lanzado advertencias sobre las costumbres de la cubana.

Específicamente Kunno ha mencionado que prefiere mantenerse lejos de Niurka pues los toques físicos que empezó a tener con él tendrían una intención puramente negativa.

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Ivonne Montero respondió a los comentarios sobre la nariz de su hija y explicó por qué no se ha sometido a una cirugía. / Redes sociales

Los granjeros se protegen de Niurka en ‘La granja VIP’

Esta no es la primera vez que los granjeros temen que Niurka esté utilizando su religión para desestabilizarlos, siendo Mónica Escobedo la última que se alertó cuando la cubana se acercó a tocarle el cabello.

Al percatarse de lo ocurrido, Ivonne Montero le dijo a Escobedo que se sacudiera, pues de esta manera podría contrarrestar cualquier mala intención con la que Niurka supuestamente se le estaría acercando.

En la segunda edición de ‘La granja VIP’, Ivonne Montero lleva consigo cuarzos, además de que regularmente realiza rituales de limpieza energética. Por su parte el resto de los granjeros evitan a toda costa que sus pertenencias caigan en mano de ‘mamá Niu’, además de que también evaden cualquier acercamiento físico con la cubana.