Rosa María Noguerón estalla en plena transmisión tras ser acusada de supuesto ‘fraude’ en LCDLFM 2026

Tras la supuesta acción de Rosa María Noguerón que confirmaría un fraude en La casa de los famosos México 2026 tras la salida de Masad, la polémica se trasladó hasta un live de Wendy Guevara donde la productora ‘explotó’ ante las críticas. ¿Niega acusaciones en su contra? ¡Te contamos los detalles!

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Rosa María Noguerón acusada de fraude en La casa de los famosos México 2026. / FB: Rosa María Noguerón

¿Por qué se dice que Rosa María Noguerón admitió fraude en La casa de los famosos México 2026?

La salida de Masad de La casa de los famosos México 2026 el pasado 13 de septiembre generó sorpresa debido al apoyo con el que contaba el árabe en redes y lo perfilaba como uno de los favoritos del reality show. Sumado a ello, una supuesta acción de la productora hizo crecer las especulaciones de un posible fraude.

Todo comenzó cuando la cuenta de La Radio Top hizo una publicación en la que retomó las declaraciones de la periodista Ana Luara Salazar, quien señaló irregularidades en los votos que recibió Masad en la última eliminación; supuestamente, el 80 por ciento de los votos eran a favor del árabe, lo que habría sido considerado una ‘anomalía’, razón por la que fue eliminado.

Más allá del supuesto ‘fraude’, los usuarios se percataron de que la productora Rosa María Noguerón reposteó el contenido, lo que muchos interpretaron como una manera de ‘aceptar’ que la salida de Masad del reality no fue justa.

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¿Rosa María Noguerón admitió fraude en LCDLFM 2026? / Redes sociales

¿Rosa María Noguerón acepta un supuesto fraude en LCDLFM 2026?

En medio de las críticas que enfrenta Rosa María Noguerón, la controversia se volvió a encender en una transmisión de Wendy Guevara. Como ya es costumbre, la integrante de las ‘Perdidas’ hizo un live mientras se alistaba para las galas y fue en ese momento cuando la productora fue cuestionada sobre la polémica publicación.

De inmediato, Guevara aseguró que la productora no había sido la responsable de esa acción y señaló: “No fue Rouse (Rosa María Noguerón), fue un mal manejo de dedo, ¿sí te ha pasado? A mí sí me ha pasado”. Posteriormente, se escucha a Rosa María pidiendo a los seguidores que voten por su favorito.

“Pídanle a la gente que vote por su favorito, porque luego, por proteger al amigo del favorito, votan más por otro que por su favorito y luego me andan echando la culpa a mí”. Rosa María Noguerón

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Se atacó la doña 🤣 pic.twitter.com/wLzu1T4Uf9 — Territorio Mercurials (@TMercurials) September 19, 2026

¿Cómo reaccionó Aarón Mercury en medio de la polémica de Masad en LCDLFM 2026?

Tras el comentario de Rosa María Noguerón en el live de Wendy Guevara, las opiniones por parte del público no se hicieron esperar, pues hubo quienes señalaron que la productora solía contradecirse y recordaron lo ocurrido en la temporada pasada con Aarón Mercury, quien también abandonó la competencia sorpresivamente.

“Ojalá despidan a esa señora que solo provoca el hate”, “No la soporto, entonces ahora otra vez dividimos votos” y “Cero profesional, por eso fracasó esta temporada” son algunos de los comentarios que se leen en redes. Además, Mercury también reaccionó a través de la supuesta publicación que repostó Rosa María.

“Ora, jaja, y reposteado por la productora, nombre, queda clarísimo que así es entonces, igual de claro como que el voto de la gente cuenta”, escribió el influencer. Hasta ahora, la productora Rosa María Noguerón no ha abordado la controversia de manera directa.

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