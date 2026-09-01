¿Alma Cero al borde de la muerte? Rosa María Noguerón revela la crisis de salud que atravesó y casi le cuesta la vida

Semanas después de que se diera a conocer que Alma Cero fue hospitalizada de emergencia tras estar en riesgo de perder su vida, se revivieron alarmantes declaraciones de Rosa María Noguerón en las que se sinceró sobre el estado de salud de la actriz. ¿Tuvo que parar el proyecto? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: Alma Cero revela la desgarradora enfermedad que tuvo su abuelita ¡vivió en el hospital!

¿Alma Cero estuvo al borde de la muerte? / Foto: Redes sociales

¿Por qué Alma Cero tuvo que ser hospitalizada de emergencia?

Fue a principios de marzo cuando en una sección del programa Hoy se dio a conocer que Alma Cero tuvo que ser hospitalizada de emergencia tras presentar complicaciones con una muela, caso parecido al de Shiky, finalista de La casa de los famosos México 2025.

“Es que no nos entra en la cabeza lo que una muela puede provocar. No fue ni siquiera una muela mal cuidada, sino una muela que, por cuidarla, hubo un tema de un implante mal puesto”, detalló Cero en compañía de su doctora.

En el breve clip, la actriz aprovechó para agradecer al equipo médico que la atendió e impidió que la situación pasara a mayores; sin embargo, sí tuvo que poner en pausa sus proyectos profesionales, principalmente en una de las producciones de Rosa María Noguerón.

Lee: Shiky tras hospitalización y estar en terapia intensiva, revela que perdió sus ahorros, ¿está en la ruina?

¿Alma Cero pudo perder la vida por una muela? / Foto: IG/alma_cero

Rosa María Noguerón se sinceró sobre el problema médico que enfrentó Alma Cero

Pese a que la salud de Alma Cero se encuentra mejor tras la emergencia médica que vivió hace unos meses, una alarmante declaración de Rosa María Noguerón revivió en redes y generó que varios usuarios reaccionaran al respecto.

De acuerdo con la también productora de La casa de los famosos México, Alma Cero tuvo que parar las grabaciones en ‘El príncipe del barrio’, pero pese a las dificultades que su ausencia representó, lograron salir adelante:

“Tenía un dolor muy fuerte y de pronto la consultó nuestro paramédico y nos dijo: ‘Esto es gravísimo, tenemos que ir al hospital, se podría morir’. Llegó al hospital y le dijeron (que tenía) una infección muy grave que, de la muela, migró hacia la mandíbula y se le (podía) ir al cerebro”. Rosa María Noguerón

Ante la emergencia, Noguerón aseguró que tuvo que hacer milagros para que la ausencia de la actriz en el programa de comedia no se notara, y gracias al cariño del público y las personas que lo conforman, lograron salir adelante.

Lee: Alma Cero defendió a Luis de Llano por el caso de abuso contra Sasha Sokol: “No es un demonio”

¿Qué dijo Alma Cero sobre Rosa María Noguerón y su apoyo ante la emergencia médica?

Antes de las declaraciones de Rosa María Noguerón, Alma Cero tuvo un encuentro con los micrófonos del programa ‘De primera mano’, donde confirmó el apoyo que la doctora le brindó para permanecer en el proyecto.

“Rosa María me apoyó muchísimo. Fueron prácticamente dos semanas las que yo perdí y tuve todo el apoyo y cariño de mis compañeros y la producción”. Alma Cero

Cabe mencionar que la emergencia médica que vivió Alma Cero ocurrió meses atrás, pero ante el auge que tiene Rosa María Noguerón, sus declaraciones sobre el tema revivieron y abrieron debate entre los internautas.

No te pierdas: Alma Cero reconoce que subió de peso: entre antojos y dietas, la actriz revela secreto para bajar los kilitos