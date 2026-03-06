Alma Cero fue hospitalizada de emergencia; así lo reportaron en Hoy, ¡Estuvo en riesgo su vida!: “La conté”

La actriz Alma Cero vivió momentos de gran angustia luego de ser hospitalizada de emergencia, situación que fue revelada la mañana del 6 de marzo en el programa Hoy. Lo que parecía un problema dental terminó convirtiéndose en una complicación que requirió atención médica inmediata. La artista incluso compartió imágenes desde el hospital y explicó qué ocurrió realmente.

¿Por qué Alma Cero fue hospitalizada?

Durante la sección “Las calientitas” del programa “Hoy”, los conductores informaron que Alma Cero fue internada de emergencia tras sufrir una fuerte complicación relacionada con una muela. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, especialmente porque la situación llegó a ser delicada.

En el programa explicaron que el caso de Alma Cero recuerda al del conductor Shiky, quien recientemente también enfrentó una grave infección provocada por una muela y que incluso puso en riesgo su vida. Por ello, el susto fue aún mayor cuando se dio a conocer que la actriz había pasado por algo similar.

¿Se fue en malos términos? Alma Cero habla de su salida de Lagunilla, mi barrio y aclara todo sobre su partida. / Foto: IG/alma_cero

La propia Alma Cero compartió en redes sociales un video desde la cama del hospital donde relató lo sucedido. Según explicó, todo comenzó por un problema con un implante dental que aparentemente fue colocado de manera incorrecta.

“Es que no nos entra en la cabeza lo que una muela puede provocar. No fue ni siquiera una muela mal cuidada, sino una muela que por cuidarla hubo un tema de un implante mal puesto”, comentó la actriz mientras aparecía acompañada por una doctora.

En el video también aprovechó para agradecer al equipo médico que la atendió, pues aseguró que la situación pudo haber sido mucho más grave si no hubiera recibido atención a tiempo.

Alma Cero habló como nunca sobre los años que su abuelita estuvo internada y las historias que dejó a su familia. / Foto: Redes sociales

¿Cómo se encuentra Alma Cero de salud?

A pesar del susto, Alma Cero se mostró agradecida y optimista al hablar de su estado de salud. Desde el hospital, Alma Cero explicó que gracias a la intervención médica logró superar la complicación y evitar consecuencias mayores.

Incluso hizo una broma sobre la coincidencia con el caso de Shiky, quien también fue atendido por las mismas doctoras. “Sí, Shiky, te las arrebaté, ahora son mis doctoras. A él le salvaron la vida literalmente y a mí estuvieron a cosita de nada de tener que salvarme la vida”, expresó con humor.

La actriz de “Lagunilla, mi barrio” también aprovechó para reconocer públicamente el trabajo del personal médico que la atendió durante la emergencia. “Gracias a ellas la conté. Les agradezco con todo mi corazón”, dijo.

Alma Cero fue hospitalizada de emergencia. / Redes sociales

¿Quién es Alma Cero?

Alma Cero Delgado Quintero es una actriz, comediante, bailarina, cantante y conductora mexicana. Nació el 8 de agosto de 1975 en la Ciudad de México y ha construido una sólida carrera en televisión, teatro y entretenimiento.

El público la recuerda especialmente por su personaje Rosa Aurora en la popular serie de comedia María de Todos los Ángeles.

A lo largo de su trayectoria también ha participado como conductora en programas de televisión como Sabadazo, Telehit e Incógnito, donde destacó por su carisma y estilo desenfadado frente a las cámaras.

En el terreno de las telenovelas ha formado parte de producciones como La tempestad, Porque el amor manda y Minas de Pasión, consolidando su presencia en la pantalla chica.

Además, en teatro dio vida al personaje de La Jarocha en la obra “Lagunilla, mi barrio”. Sin embargo, tuvo que dejar la puesta en escena debido a problemas de salud relacionados con hernias discales.

