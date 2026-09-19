Aldo Rendón, ¿soltero tras salir de LCDLFM 2026? Esto pasó con su novio por presunto coqueteo con Luis Chaparro

Aldo Rendón abandonó de manera inesperada la competencia en ‘La casa de los famosos México’ 2026, luego de convertirse en uno de los habitantes que más llamó la atención durante su participación.

Durante su estancia en el reality, el stylist se mostró cercano a varios de sus compañeros, aunque fue especialmente su relación con Luis Chaparro la que dio de qué hablar. Ambos protagonizaron momentos de mucha cercanía, que incluso dieron pie a un ‘shippeo’, además de algunos aparentes “coqueteos”.

Ante esta situación, Aldo Rendón reveló públicamente qué pasó con su novio fuera del reality y cómo tomó la situación. ¿Lo terminó por infiel?

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Aldo Rendón / Redes sociales

¿Qué pasó entre Aldo Rendón y Luis Chaparro en La casa de los famosos México 2026?

Aldo Rendón y Luis Chaparro fueron muy cercanos durante el tiempo que ambos permanecieron dentro del reality. Incluso, durante una de las nominaciones, Yahir señaló que Luis se encontraba bajo la sombra de Aldo, haciendo referencia a la estrecha relación que habían formado dentro de la casa.

Sin embargo, hubo varios momentos que levantaron sospechas entre los habitantes y el público sobre si su interacción iba más allá de una amistad. Aldo Rendón llegó a confesar que se sentía atraído por Luis y la situación tomó otro rumbo durante una de las fiestas, cuando ambos se dieron un beso. En otra ocasión, incluso fueron captados juntos mientras estaban de “cucharita”.

Todo esto alimentó el ‘shippeo’ entre Aldo y Luis, aunque ambos ya habían hablado de sus respectivas relaciones fuera del reality. Aldo Rendón había revelado que tenía novio, mientras que Luis Chaparro también mantenía una relación con Andrea Mextli.

Cuando Aldo Rendón abandonó ‘La casa de los famosos México’ 2026, una de las dudas que surgieron fue cómo habría tomado su novio la cercanía que tuvo con Luis y los momentos que rápidamente se hicieron virales.

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Aldo Rendón y Luis Chaparro se besaron en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Aldo Rendón tuvo problemas con su novio por su ‘coqueteo’ con Luis Chaparro?

En una reciente entrevista con Marie Claire Harp, Aldo Rendón habló sobre cómo su novio tomó su participación en el reality y, particularmente, la cercanía que tuvo con Luis Chaparro.

El stylist reconoció que durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’ llegó a sentir miedo y tener dudas sobre cómo reaccionaría su pareja al ver los coqueteos y momentos que protagonizó con Luis.

Sin embargo, al salir de la casa, su novio fue la primera persona con la que habló. Aldo reveló que incluso lo había “perdonado” por todo el ‘shippeo’ con Luis, aunque la situación sí tuvo consecuencias en redes sociales.

“De repente sí decía ‘¿ya me habrá cortado el Gera?, ¿me habrá cortado por andar aquí put...ndole a Luis? (...) Me perdonó (...) Lo único que me dijo saliendo, fue la primera persona con la que hablé, ‘Bebiush, te amo. Sólo tuve que desactivar los comentarios en Instagram’.” Aldo Rendón

De acuerdo con el stylist, su pareja tuvo que desactivar los comentarios de su cuenta de Instagram debido a la cantidad de mensajes que comenzó a recibir por la cercanía entre Aldo y Luis dentro del reality.

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¿Qué dijo la novia de Luis Chaparro sobre el beso con Aldo Rendón?

En una entrevista, Andrea Mextli, novia de Luis Chaparro, también habló sobre el beso que su pareja protagonizó con Aldo Rendón dentro de la casa.

Lejos de mostrarse celosa, Andrea aseguró que comprendía que todo formaba parte del juego dentro del reality y dejó claro que se siente segura de sí misma y que confía en Luis.

Incluso, a modo de broma, comentó que, para “equilibrar” el hecho de que Aldo se hubiera besado con su novio, el stylist tendría que vestirla para uno de sus próximos eventos.

De esta manera, tanto las declaraciones de Aldo como las de Andrea sugieren que el ‘shippeo’ entre los participantes no habría provocado una ruptura en sus respectivas relaciones.

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