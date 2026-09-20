Ernesto Laguardia sufre fuerte accidente y termina con el rostro ensangrentado en LCDLFM ¿Qué pasó?

La recta final de La casa de los famosos México sigue regalando momentos inesperados. Esta vez fue Ernesto Laguardia quien preocupó a sus compañeros y a los seguidores del reality luego de sufrir un accidente mientras se rasuraba. Aunque la lesión provocó que su rostro terminara lleno de sangre, el actor sorprendió por la forma en la que reaccionó y continuó con su rutina como si nada hubiera pasado.

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¿Ernesto Laguardia es censurado? / Redes sociales

¿Qué le pasó a Ernesto Laguardia en La casa de los famosos México tras sufrir una lesión en el rostro?

Uno de los momentos más comentados dentro de La casa de los famosos México tuvo como protagonista a Ernesto Laguardia, quien sufrió una aparatosa lesión en el rostro durante una actividad cotidiana dentro del reality.

Todo ocurrió mientras el reconocido actor se encontraba frente al espejo realizando su rutina de aseo personal. En medio de la rasurada, un movimiento terminó provocando un corte accidental que de inmediato comenzó a sangrar.

La herida llamó la atención porque la sangre empezó a recorrer parte de su cara. Sin embargo, lejos de alarmarse, Ernesto Laguardia decidió continuar con la actividad, demostrando tranquilidad pese a la aparente molestia física.

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¿Cómo reaccionaron los habitantes de La casa de los famosos México al accidente de Ernesto Laguardia?

El accidente de Ernesto Laguardia no pasó desapercibido entre los participantes de La casa de los famosos México, quienes observaron con sorpresa cómo el actor continuaba rasurándose mientras la sangre seguía visible en su rostro.

Entre quienes reaccionaron al momento estuvo Mariana, quien se mostró impactada al percatarse de la cantidad de sangre que bajaba por la cara de su compañero.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales a través de las cuentas que administran el contenido de Ernesto Laguardia, donde los seguidores también expresaron preocupación y curiosidad por conocer su estado de salud.

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¿Qué dijo Ernesto Laguardia tras sufrir una lesión en el rostro en La casa de los famosos México?

Lo que más comentarios provocó entre los espectadores fue la actitud que mostró Ernesto Laguardia después del accidente. A pesar del corte, el actor no interrumpió su rutina y siguió adelante como si el incidente no hubiera ocurrido.

La grabación fue compartida en el Instagram del actor junto a una frase que llamó la atención de los usuarios:

“El dolor es mental Tío Erny ‘El macho’ Laguardia”. Instagram de Ernesto Laguardia

Dicha publicación provocó cientos de reacciones, pues muchos consideraron que el participante tomó con humor una situación que pudo haber resultado mucho más incómoda o preocupante dentro del reality.

¿Cuál es el estado de salud de Ernesto Laguardia tras el accidente en La casa de los famosos México?

Tras la difusión del video sobre el accidente de Ernesto Laguardia, numerosos seguidores comenzaron a preguntarse si la lesión había representado un problema serio para el actor. Sin embargo, todo apunta a que se trató únicamente de heridas superficiales.

Hasta el momento, Ernesto Laguardia ha podido continuar normalmente con sus actividades dentro de La casa de los famosos México, por lo que no se reportan complicaciones derivadas del accidente.