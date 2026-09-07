Ernesto Laguardia explota contra Apio Quijano tras dinámica de “congelados” en LCDLFMX: “Pobre pendej*"

Las críticas hacia los habitantes en La casa de los famosos México 2026 han llegado en grandes cantidades, pues tras ser tachados de “muebles” y “aburridos”, hubieron invitados como Apio Quijano, para expresarles su sentir a los participantes. ¡Ernesto Laguardia explotó!

Apio Quijano contra Ernesto Laguardia en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué dijo Apio Quijano durante su participación en La casa de los famosos México 2026?

Desde semanas atrás la producción de La casa de los famosos México 2026 ha regañado a los habitantes, luego de las quejas que el público ha hecho al asegurar que es una temporada “aburrida”.

Frente a esto, exhabitantes ingresaron al reality durante el domingo 7 de septiembre, para que, mediante una dinámica de “congelados” lanzaran comentarios que intentaran hacer “despertar” a los actuales participantes.

Apio Quijano fue, para muchos, el más severo en sus comentarios, varios de ellos dirigidos a Mariana:

Tuviste la experiencia que ningún otro participante en ninguna otra temporada tuvo, que es regresar. Regresaste siendo una gran víctima, eso te lo felicito. Lo has hecho muy bien como víctima. (...) Ya se te está cayendo la víctima, está quedando muy corto. Apio Quijano

Posteriormente, Apio se dirigió a Ernesto, a quien tachó de “aburrido”, eso sí, sin demeritar su carrera en la actuación:

Nos has dejado tanto que desear en este proyecto. Es muy diferente ser conductor, ser actor, pero estar en un reality... ay. (...) Hijole, muy aburrido, la verdad. Ahorita también lo acabas de decir ‘no has entendido el juego’, tampoco tú, Ernesto. Ernesto Laguardia

Esto dio pie a varias críticas, no solo en contra de Ernesto por su juego, si no también para Apio por las “formas” en las que arremetió contra varios habitantes.

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¿Cómo reaccionó Ernesto Laguardia a los comentarios de Apio Quijano?

Después de que terminó la dinámica de “congelados” en La casa de los famosos México 2026, Ernesto Laguardia fue uno de los primeros en arremeter contra el cantante y conductor.

El actor consideró que el exhabitante pudo haber expresado su opinión de una manera diferente, sin recurrir a comentarios que, desde su perspectiva, resultaron ofensivos y personales:

Ese cabr*n me hizo enojar. ¿Cómo se llama? El Apio, se me hizo un pendej*. Ernesto Laguardia

Ernesto sigue molesto con Apio, yo también lo pienso, “se me hizo un pendejo, inició faltándole el respeto a Mariana” bien Ernesto, si Mariana no está nominada prometo votar por usted! #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/WonzaXwrVp — Mario (@locker126) September 7, 2026

Ese comentario se lo hizo a Memo Schutz, quien prefirió dejar de lado la polémica y terminar su conversación con el actor tras sus palabras.

Ernesto Laguardia explotó contra Apio Quijano / Redes sociales

Aunque parecía que ahí terminaría la polémica, no fue así. Ernesto volvió a opinar sobre Apio en una plática con Ese Pérez, para así volver a mostrar su desacuerdo con lo ocurrido:

Pobre pendej*, además ¿quién chingad*s es el Apio? Ernesto Laguardia

Sus palabras fueron motivo de debate en redes sociales, ya que no solo están quienes concuerdan con la opinión Apio, si no también quienes creen que su participación en la primera temporada tampoco fue la mejor.

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Ernesto Laguardia arremete en contra de Apio Quijano:



“Pobre pendej0… a demás quien, o sea, quién chingados es el apio?



Ajsjajajaja, se enojaba porque le decían mueble pic.twitter.com/XLD1hsd0XX — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) September 7, 2026

¿Quién es Apio Quijano y a qué se dedica?

Apio Quijano, quien recientemente criticó a Aldo Rendón, es un cantante, actor y figura de la televisión mexicana, reconocido principalmente por formar parte del grupo Kabah.

Dicha agrupación alcanzó gran popularidad durante los años 90 gracias a canciones como La calle de las sirenas, Al pasar, Estaré y Vive.

Además de su faceta como cantante, Apio ha participado en proyectos relacionados con la televisión, el teatro y otros espectáculos.

Uno de sus proyectos más comentados fuera de los escenarios fue La casa de los famosos México, programa en el que Apio estuvo presente en el 2023, donde hubo momentos en el que quería “abandonarla”.

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