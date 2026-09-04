¿Ernesto Laguardia salió de La casa de los famosos México 2026? Muestran VIDEO del actor en foro; esta es la verdad

La participación de Ernesto Laguardia en La casa de los famosos México 2026 ha sido polémica para muchos. Ahora, tras ser nominado en varias ocasiones, mencionan que el actor presuntamente habría salido del reality recientemente. ¿Por qué?

¿Ernesto Laguardia sale de La casa de los famosos México 2026? / Mezcalent, Canva

¿Por qué aseguran que Ernesto Laguardia salió de La casa de los famosos México 2026?

La pregunta surgió después de una dinámica en la que los habitantes debían encontrar la llamada “moneda del destino”. Durante su búsqueda, Ernesto Laguardia se acercó a una zona que, aparentemente, no tenía que ver con las pistas dadas por ‘la Jefa’.

Los memes no se hicieron esperar, pues mientras todos sabían que la “moneda” se encontraba en el baño, Ernesto estaba en la suite del líder, es decir, donde nadie más se hallaba.

La “burla” llegó aún más lejos, cuando el equipo de redes del actor publicó un video en el que aparece dentro del foro donde se llevan a cabo las galas de cada noche. Esto llegó a confundir a internautas. ¿Realmente salió?

Te puede interesar: Moisés Peñaloza explota contra Ernesto Laguardia tras ser eliminado de ‘LCDLFMX 2026’: “Hipocresía”

Ernesto Laguardia participando en La casa de los famosos México 2026 / YT: La Casa de los Famosos México 2026 y redes sociales

¿Confirman que Ernesto Laguardia salió de La casa de los famosos México 2026?

El video de Ernesto Laguardia en La casa de los famosos México 2026 aún se hizo más controversial debido a la descripción del mismo, palabras compartidas por su equipo de comunicación:

Informamos que Tío Erny salió a buscar la moneda del destino, dice que al rato regresa a La casa de los famosos México, no se preocupen. Página de Ernesto Laguardia

Cabe mencionar que el video fue realizado a manera de broma por el propio equipo del actor. La intención era precisamente aprovechar el momento que protagonizó durante la búsqueda de la moneda del destino y causar reacciones en redes.

Por ello, las imágenes no representan una salida real del famoso ni significan que haya sido eliminado de la competencia.

Lee: Familia de Ernesto Laguardia reacciona a su participación en La casa de los famosos México: “Hay que tener calma”

¿En qué lugar terminará Ernesto Laguardia en La casa de los famosos México 2026, según filtraciones?

A pesar de que en las primeras semanas colocaban a Ernesto Laguardia siendo eliminado de La casa de los famosos México 2026, las circunstancias habrían cambiado para el actor mexicano.

En una reciente lista filtrada que corresponde al presunto orden de eliminados, Ernesto Laguardia aparece como el ocatvo, por lo que, según esta imagen, el intérprete saldriá hasta dentro de dos semanas.

Cabe mencionar que esta lista filtrada no es oficial, tampoco está confirmada, más aún cuando colocaban a Aldo Rendón en tercer lugar, siendo que este último ya salió del reality por problemas de salud.

Tal vez te interese: Ernesto Laguardia tendrá que ser operado de la rodilla tras ser atropellado antes de LCDLFM: ¿Saldrá? VIDEO