¿Quién se va de ‘LCDLFM 2026’ del próximo 6 de septiembre? Así irían las votaciones HOY, 4 de septiembre

Dentro de poco, se vivirá la sexta gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2026’, la cual promete ser muy diferente a las demás. Y es que se anunció que un nuevo habitante ingresará al reality, en sustitución de Aldo Rendón, quien renunció por cuestiones médicas.

De igual forma, se revelará al expulsado de la semana, quien perderá la oportunidad de ganar los codiciados 4 millones de pesos. Te contamos cómo irían los votos hasta este 4 de septiembre.

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Aldo Rendón deja La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados en la sexta semana de ‘La casa de los famosos México 2026’?

El pasado miércoles 2 de septiembre, los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ vivieron un nuevo proceso de nominación. Tuvieron que repartir sus votos con base en el azar, mediante fichas que debían soltar en una plataforma que determinaba el puntaje.

Recordemos que Massad Altamini, al ser el líder de la semana, nominó directamente a Ese Pérez. En tanto que Cynthia Klitbo le dio tres puntos a Yahir a cambio de estar cinco minutos junto a su novio. Con esto, los nominados fueron:

Ese Pérez

Gema Garoa

Flor Vigna

Memo Schutz

Yahir

Cynthia Klitbo

Cabe mencionar que, dentro de unas horas, se realizará el robo por la salvación. Karina Torres y Memo tendrán la oportunidad de retar a Massad para quitarle este poder. Sin importar quién lo obtenga, este beneficio da la oportunidad de sacar a alguien de la placa o, en caso de estar nominado, autosalvarse.

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Estos son los nominados de la séptima semana de LCDLFMX 2026 / Redes sociales

Así irían las votaciones de la sexta semana de ‘La casa de los famosos México 2026’ HOY, 4 de septiembre

Como cada semana, diversas páginas especializadas en ‘La casa de los famosos México’, incluyendo la de ‘Vaya vaya’, hacen encuestas para conocer las preferencias de la gente. La pregunta que hacen es sencilla: “¿Quién quieres que se quede en La casa de los famosos México?”.

Estos fueron los resultados:

Yahir con el 24% de apoyo

Gema Garoa con el 18% de apoyo

Cynthia Klitbo y Ese Pérez con el 16% de apoyo

Memo Schutz con el 15% de apoyo

Flor Vigna con el 11% de apoyo

Si la tendencia sigue así, la eliminada de la semana sería Flor Vigna. En caso de que decidan salvarla, el expulsado sería Memo. Cabe destacar que esto no es algo oficial y solo se sabrá hasta la gala de expulsión del próximo domingo 6 de septiembre.

Así puedes votar por tu habitante favorito. Solo se puede hacer durante las pregalas, galas y postgalas:

Entrar a la página https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota//

Seleccionar a tu habitante favorito. Solo se puede votar una vez al día, pero los clientes de VIX Premium tienen hasta 10 votos.

Pulsar la opción “Enviar voto” y listo.

¿Quiénes son los eliminados de ‘La casa de los famosos México 2026’ hasta HOY, viernes 4 de septiembre?

Hasta este viernes 4 de septiembre, siete habitantes han dejado ‘La casa de los famosos México 2026’. Cuatro por decisión del público, uno por voluntad propia, otro por decisión de los mismos habitantes y uno más por plan de la producción. Ellos son los expulsados:

Ximena Herrera

Fede Vigevani: Era infiltrado de la producción y cambió su lugar con Mariana, quien salió la primera semana.

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Luis Chaparro

Yanet García: Fue expulsada por sus mismos compañeros al ser considerada la “habitante más mueble” de la competencia.

Aldo Rendón: Abandonó la competencia por temas de salud.

La identidad del próximo eliminado se dará a conocer el próximo 6 de septiembre, durante la gala de expulsión. Comenzará a las 8:30 pm. y se emitirá mediante el canal de Las Estrellas y VIX, aplicación en la que también se pueden ver las pre y las postgalas, así como la transmisión 24/7.

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