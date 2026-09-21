Marlon Colmenarez se prepara para debutar en un programa 24/7, ¡y ya lo acusan de copiarle a Wendy Guevara!

La dupla Wendy Guevara y Marlon Colmenarez nuevamente vuelve a dar de que hablar después de las declaraciones de ‘la Perdida’ en el concierto de Rosalía, y no por declaraciones de traición o abuso, sino porque el que fuera considerado como interés amoroso de la ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, estaría siguiendo sus pasos al entrar a un programa 24/7; ¡aquí todo lo que está pasando!

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Wendy Guevara y Marlon Colmenares revista / Redes sociales, YT: La Saga y archivo TVNotas

Marlon Colmenarez sigue los pasos de Wendy Guevara y se une a reality show

Hace algunas horas la cuenta oficial de ‘La casa 593’, anunció a Marlon Colmenarez como uno de los 10 habitantes que formaran parte de este proyecto 24/7 hecho en Ecuador.

Según palabras del influencer, lo que busca con este programa es que la gente pueda conocerlo más allá de las polémicas. Aunque por supuesto en ningún momento mencionó el nombre de Wendy Guevara, sí hizo alusión a algunos dimes y diretes en los que se ha visto envuelto tras relacionarse con ‘la Perdida’:

“Estoy muy orgulloso de mi, la verdad es que me ha costado mucho llegar hasta donde estoy… como todos tenemos una historia, y no solo es esa historia que conocen, yo tengo una historia mucho más atrás”, aseguró Marlon.

Como parte de su presentación, Marlon dijo que todo lo que ha construido en su vida ha sido con base en el esfuerzo y que él jamás le ha hecho daño a nadie para salir adelante:

“…para lograr todo lo que he tenido no le he hecho daño a nadie, no he robado a nadie, no he hecho cualquier tipo de cosa mala que se imaginan, pero sí quiero decir que la vida es de oportunidades y hay que tomarlas, por eso yo estoy aquí ahora” Marlon Colmenarez

Marlon Colmenarez formará parte de un reality similar a La Casa de los Famosos pero en Ecuador. #LaCasa593 pic.twitter.com/nOk4bnBbSc — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 20, 2026

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Wendy Guevara / Redes sociales

Marlon Colmenarez, ¿sigue sacando provecho de Wendy Guevara?

Tras el anuncio de la llegada de Marlon a un formato similar al de ‘La casa de los famosos México’, el público no pudo evitar emitir comparaciones y asegurar que el influencer es un colgado, y que siempre será recordado como el “algo” de Wendy Guevara.

En redes sociales los internautas ya iniciaron una campaña para ponerle fin a la estancia de Marlon en ‘La casa 593’ una vez que se den a conocer los pormenores de como se va a manejar el formato.

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Marlon Colmenarez acusado de colgarse de Wendy Guevara / Redes Sociales

¿Por qué terminaron su amistad Wendy Guevara y Marlon Colmenarez?

Luego de las muestras de cariño de ambos durante la primera emisión de ‘La casa de los famosos México’, la relación de amistad se vino a pique a causa de varios desacuerdos y declaraciones públicas.

Por su parte Wendy Guevara reveló que Marlon se había aprovechado de su cariño, y que ella había sido una “tonta” al regalarle una camioneta y dar el enganche de una propiedad para él, además de exponer que lo había mantenido por algún tiempo.

Marlon en ningún momento negó haber recibido regalos y dinero de parte de ‘la Perdida’, y aseguró que estaba libre de culpas pues eso no era ningún delito, además afirmó que las diferencias se debían principalmente a que Wendy Guevara se había ilusionado a pesar de que él jamás le pidió formalmente que iniciaran una relación, sino que los dos estaban en el entendido de que eran amigos.

Actualmente Marlon Colmenarez es considerado como un capítulo oscuro en la vida de Wendy Guevara, uno del que el cantante venezolano al parecer, sigue sacando provecho, según dicen en redes.