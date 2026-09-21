Cynthia Klitbo habría salido de ‘LCDLFMX 2026’ por culpa de un periodista, aseguran: “Aquí hay mano”

El pasado domingo 20 de septiembre, Cynthia Klitbo fue eliminada de ‘La casa de los famosos México 2026’. Tal y como pasó cuando expulsaron a Masad Altamini, empezaron a surgir señalamientos de que, presuntamente, fue fraude de la producción.

En las últimas horas, han comenzado a circular los supuestos motivos reales de su salida. Una de las teorías sostiene que el periodista Luis Magaña estaría involucrado. Te contamos lo que se sabe.

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Cynthia Klitbo fue eliminada de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿La salida de Cynthia Klitbo de ‘La casa de los famosos México 2026’ fue un fraude?

Pese a que varias encuestas realizadas en redes sociales apuntaban a que Cynthia Klitbo sería la eliminada de ‘La casa de los famosos México 2026’, las especulaciones no cesan e incluso parecen ir en aumento con el pasar del tiempo.

Una usuaria que dice conocer a un miembro del staff del reality aseguró que, presuntamente, Klitbo fue la que decidió salirse del show. No obstante, supuestamente pidió que no se hiciera público y que todo se manejara como una expulsión normal. Se dijo que la famosa pagaría la penalización correspondiente por eso.

“Les comento que mi amigo que trabaja en producción de La casa de los famosos me comentó que este domingo va a salir Cynthia Klitbo por petición de ella, pero no pueden decir por contrato; ella va a ser penalizada, pero ella saldrá el domingo”, reportó esta internauta.

Por otra parte, en el pasado se filtró una lista con el presunto orden de eliminados. Aunque dicho material tiene errores, especificaba que Cynthia salía esta semana, algo que ha reforzado la idea de que la producción ya tiene un plan específico.

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Supuesto fraude en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

La verdadera razón de la salida de Cynthia Klitbo de ‘LCDLFM 2026’, según Javier Ceriani

En su programa de YouTube, el periodista Javier Ceriani contó sobre el presunto fraude detrás de la salida de Cynthia Klitbo de ‘La casa de los famosos México 2026’. Según el comunicador, todo estaría relacionado con un desacuerdo en el contrato de Klitbo.

Supuestamente, el contrato de la actriz indicaba que solo tres personas tenían su autorización para asistir a las galas de eliminación a defenderla. Uno de ellos era el periodista Luis Magaña, quien llegó a estar en el preshow del reality.

No obstante, presuntamente Magaña estuvo hablando mal de la producción en su espacio de YouTube, algo que no le pareció a Paly Alonso, otro de los productores de ‘La casa’. Este le habría pedido al periodista que parara con sus comentarios y que bajara todo el material en el que expresara cosas negativas del concurso.

Al parecer, Luis habría hecho caso omiso, por lo que lo habrían desinvitado a la reciente gala de eliminación. Este asunto también habría sido clave para que, presuntamente, la producción decidiera sacar a Klitbo del show.

Javier Ceriani “‘La casa de los famosos’ sacó… y digo sacó porque el público no elige… a Cynthia Klitbo. No fue sacada por el público. Cuando los famosos ingresan, no todos, salvo Cynthia, que tiene una esterilidad, pueden poner en su contrato a las personas que pueden ir a defenderla en la nominación. Cynthia Klitbo firmó que quien tenía que defenderla era el señor Luis Magaña. Si no podía, iría otra actriz. Estaba disponible para ir este domingo, pero raramente fue desinvitado… Luis Magaña habría opinado en su programa de YouTube sobre ciertas críticas a la producción. A Paty Alonso no le habría gustado”

Cabe resaltar que, hasta este momento, la información no ha sido confirmada. Sin embargo, Ceriani indicó que toda esta situación era “sospechosa” y señal de que pudo haber una “mano negra”.

¿Quiénes quedan en ‘La casa de los famosos México 2026’?

El próximo 4 de octubre, se llevará a cabo la gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’. Sin duda alguna, esta edición fue una de las más controversiales, principalmente por acusaciones de fraude y falta de contenido.

Los que quedan hasta este lunes 21 de septiembre son:

Ernesto Laguardia

Ese Pérez

Brianda Deyanara

Gema Garoa

Memo Schutz

Yahir

Mariana

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