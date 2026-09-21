Cynthia Klitbo: Tras rumores de que periodista la sacó, ¡aseguran que su familia marcó su salida de LCDLFM!

Luego de que Cynthia Klitbo se convirtiera en la octava eliminada de La casa de los famosos México 2026, han salido a la luz una serie de teorías sobre la razón detrás de su salida, pues se especula que no habría sido por decisión del público. ¿Qué está pasando en el reality? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Cynthia Klitbo fue la octava eliminada de LCDLFM 2026. / Archivo TVNotas

¿Cómo fue la eliminación de Cynthia Klitbo de La casa de los famosos México 2026?

Tras la sorpresiva salida de Masad Altamimi de La casa de los famosos México 2026, Cynthia Klitbo se convirtió en la octava eliminada del reality tras subir a la placa de nominados con Ernesto Laguardia, Karina Torres, Memo Schutz y Ese Pérez.

Pese a las polémicas que han acompañado a Ese Pérez en las últimas semanas, el creador de contenido fue el primero en reencontrarse con sus compañeros; posteriormente, fue el turno de la integrante de las ‘perdidas’, mientras que el último en bajar al jardín fue el comentarista de deportes.

Tras la decisión del público, Klitbo y Laguardia subieron al carrusel, pero fue la actriz de melodramas quien quedó fuera de la competencia a solo dos semanas de la final de La casa de los famosos México 2026; sin embargo, algunas teorías sugieren que su salida no fue por decisión del público. ¿Ya estaba pactado?

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Cynthia Klitbo fue eliminada frente a Ernesto Laguardia. / Redes sociales

¿Cuál es la supuesta razón por la que Cynthia Klitbo fue eliminada de La casa de los famosos México 2026?

Además de la teoría de que Cynthia Klitbo fue eliminada de La casa de los famosos México 2026 por culpa de un periodista, la cuenta de Instagram ‘Fe de Erratas’ señaló que los ronquidos de la actriz habrían sido la razón de su eliminación.

De acuerdo con la información difundida por la cuenta, la familia de Klitbo presuntamente tenía semanas presionando a la producción para que pudieran ingresar su aparato para evitar los ronquidos. En medio de su insistencia, también habrían recurrido a influencers y canales de YouTube, lo que habría terminado por marcar la salida de Klitbo.

“Versiones cercanas aseguran que tanta insistencia, presión y amenazas terminaron por hartar a la producción, que ya no estaba dispuesta a seguir tolerando exigencias especiales alrededor de Cynthia Klitbo”, informó ‘Fe de Erratas’.

Cabe señalar que dicha versión es contraria a lo dicho por Javier Ceriani, quien mencionó que la salida de Klitbo estaba relacionada con la presencia de Luis Magaña en el reality, uno de los elegidos por la actriz para acudir a defenderla. De acuerdo con el periodista argentino, a la producción no le habría gustado que Magaña hablara mal del programa en otros espacios, lo que habría marcado la salida de la actriz.

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¿Por qué los ronquidos de Cynthia Klitbo fueron un ‘problema’ en La casa de los famosos México 2026?

Durante su estancia dentro de La casa de los famosos México 2026, Cynthia Klitbo contó la razón detrás de sus ronquidos en el reality luego de que algunos de sus compañeros manifestaran su descontento al no poder conciliar el sueño.

De acuerdo con la actriz, en una de sus exrelaciones fue víctima de violencia, un tema que no quiso abordar en su momento porque no existía la suficiente defensa para la mujer como hoy en día. “Me abrieron el labio, me desfiguraron el ojo, me rompieron la nariz. La nariz la tengo rota en tres pedazos, tengo várices en el cuello por el ahorcamiento”, contó a las cámaras.

Aunque consideró operarse tiempo atrás, no quiso hacerlo al ver cómo juzgaron a algunas de sus colegas, pero aseguró que era uno de sus objetivos a cumplir al salir del reality: “La otorrina me ha convencido. Ese es uno de los objetivos que tengo saliendo de aquí”.

Hasta el momento, la ‘villana de melodramas’ no ha mencionado nada sobre las teorías de su salida de La casa de los famosos México 2026, mientras tanto, las especulaciones en redes siguen creciendo.

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