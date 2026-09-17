¿Cynthia Klitbo expulsada de ‘LCDLFM 2026’? Se niega a participar en dinámica y reta a ‘la Jefa’: VIDEO

El tema de la comida ha causado mucha tensión entre los habitantes que quedan en ‘La casa de los famosos México 2026’. Y es que, hace algunos días, Gema Garoa compró la inmunidad con el 100% del presupuesto semanal, algo que no tiene muy contentos a sus compañeros.

A raíz de esto, la producción ha hecho ciertas acciones y propuesto algunas dinámicas para que puedan obtener un poco de presupuesto extra. Fue justamente en una de estas actividades que Cynthia Klitbo explotó y se negó a participar. Muchos piden una sanción o que la expulsen del show. Te contamos qué está pasando.

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Cynthia Klitbo está en La casa de los famosos México 2026 / Mezcalent

¿Por qué Cynthia Klitbo se negó a participar en una dinámica por presupuesto extra?

Todo el problema comenzó cuando ‘la Jefa’ les comunicó a los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ que tenían que realizar una actividad vestidos con botargas de gatos para obtener un 10% de presupuesto semanal extra.

La mayoría se mostró entusiasmada y no dudó en colocarse los disfraces. En cambio, Cynthia Klitbo se negó rotundamente. Ante esto, ‘la Jefa’ les comunicó que todos debían realizar la dinámica o no se les daría la recompensa.

Pese a escuchar esto, la actriz continuó en su postura y simplemente se metió a las instalaciones de ‘La casa’, dejando al resto en el patio. Justificó su decisión diciendo que, para ella, la actividad era “ridícula”.

Cynthia Klitbo “Yo no quiero jugar a eso. Voy a terminar de cocinar. No quiero convertirme en Therian”.

Todos quedaron sorprendidos y se cuestionaron lo que pasaría si realizaban la dinámica sin Klitbo. Posteriormente, Gema habló con Cynthia sobre el tema. La actriz reforzó su postura y dijo: “Tenemos un problema en la sociedad respecto a los Therians y es como aplaudirlo y no”, expresó.

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Deberían sancionar a Cynthia Klitbo por no participar en la actividad



Vieja mamona 🙄#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/dlN2Ggg71G — Cultura Pop (@_RCulturaPop) September 17, 2026

Piden sanción para Cynthia Klitbo por no participar en dinámica en ‘La casa de los famosos México 2026’

La actitud de Cynthia Klitbo frente a la dinámica causó mucho debate en redes sociales. Si bien algunos la apoyan, la gran mayoría considera que fue “egoísta” al reaccionar así, pues no pensó en que esa era la única forma de obtener algo de presupuesto.

Los detractores piden su expulsión o, al menos, una sanción, ya que no solo se negó a hacer la actividad, sino que también habría retado de cierta forma a ‘la Jefa’. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Suena a pretexto, pero lit bien humillados para 10% de presupuesto”

“Cynthia debe salir el domingo, ya no quiere estar ahí, se nota”

“Está bien pen…, usar botargas de gatitos no significa ser Therian, porque no se identifican como gatos, solo están jugando”

“Cynthia es la reina de la incongruencia desde que empezó”

“Feos modos”

“Ya que la sancionen o expulsen”

Hasta el momento, la producción no se ha pronunciado ante la actitud de Cynthia, algo que para muchos se traduce en que no habrá castigo para la famosa.

Cynthia Klitbo se niega a participar en dinámica / Redes sociales

¿Cynthia Klitbo saldrá el próximo domingo 20 de septiembre de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Los nominados de la octava semana de ‘La casa de los famosos México 2026’ son:

Ese Pérez

Ernesto Laguardia

Cynthia Klitbo

Karina Torres

Memo Schutz

Mariana

Este 17 de septiembre, se realizará el juego por la salvación. Entre los finalistas se encuentra Cynthia. Si gana, podrá retar a Mariana por este privilegio y así asegurar su estancia por una semana más. En caso de que no lo logre, seguirá en la placa. Muchos creen que sería una de las que más están en riesgo de salir.

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