¡Sin miedo a la funa! Mariana Echeverría, ¿lista para entrar a LCDLFM All Stars?: “Ya sabes a lo que vas”

No cabe duda que en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ se generó una narrativa muy marcada de “héroes vs villanos”, y personalidades como Mariana Echeverría fue una de las más afectadas por las polémicas vividas al interior.

Luego de mucho tiempo fuera de los reflectores, Mariana Echeverría hizo su regreso triunfal como panelista en la más reciente edición de dicho reality, pero, ¿estaría dispuesta a volver a encerrarse? ¡Esto fue lo que dijo!

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Gala Montes criticó a Mariana Echeverría / Redes sociales

¿Qué dijo Mariana sobre la posibilidad de formar parte de La casa de los famosos All-stars?

En entrevista con Cecilia Galliano para su podcast “Mate con piquete”, Mariana Echeverría platicó el difícil proceso que vivió tras su salida del programa; sin embargo, cuando la cuestionó sobre si formaría parte de dicho formato nuevamente, no hubo ninguna duda:

“Sí, porque ya sabes a qué vas, pero, ¿y qué pasa? Ya sabes a qué vas, ya sabes qué no ser, ya sabes qué hacer, te vuelves a embilletar” Mariana Echeverría

Galliano quiso ser más especifica y le preguntó a Mariana “Al All Stars si te lo piden, ¿entrarías?”, a lo que la comediante respondió que sí, pues según sus propias palabras, hay personajes que son más villanos que ella.

Mariana Echeverría / Instagram @marianaecheve

“Estoy lista, ¿cuando firmo ‘La casa de los famosos All Stars’? La verdad es que sí entraría, o sea ya pasé lo peor, ya pasé por una funa a nivel nacional, internacional, ¿qué más me puede pasar?” dijo Mariana Echeverría.

Para los que dudaban cuando les dije que Mariana Echeverría es la primer firmada para #LaCasaDeLosFamososMéxico All Star.



Y no es la única integrante del Team Tierra que ya fue invitada. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/ORkB6uRkjs — 🚺Serios y Sinceros🚹 (@seriosysinceros) September 17, 2026

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¿Por qué funaron a Mariana Echeverria en ‘La casa de los famosos México’?

Mariana Echeverría ingresó a ‘La casa de los famosos México’ como una de las favoritas, sin embargo, durante su estancia en el reality protagonizó peleas con sus compañeros, comentarios hostiles y la ya famosa polémica de los mangos.

A su salida, Mariana Echeverría fue consciente del hate del público, y desafortunadamente perdió oportunidades laborales, además de que se dice que también enfrentó consecuencias a nivel personal.

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Mariana Echeverría fue bautizada como Lady Mangos / Redes sociales

¿Qué pasó con Mariana Echeverría después de ‘La casa de los famosos México’?

Tras la complicada situación a la que se estaba enfrentando luego de su salida del reality, Mariana decidió alejarse del ojo público y dedicarse a su familia.

De manera personal, Mariana Echeverría decidió tomar terapia psicológica, además de que se enfocó en su bienestar físico y hoy sin duda se encuentra mejor que nunca.