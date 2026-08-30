Mariana Echeverría revela la verdad de su pleito con Faisy: “Rompiste algo que me costó”

Mariana Echeverría ha estado en el centro de la conversación durante los últimos meses tras su regreso a la televisión como panelista de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

Una parte fundamental de la carrera de Mariana fue su participación en ‘Me Caigo de Risa’, donde compartió elenco con Faisy, con quien tuvo un fuerte pleito que terminó provocando un distanciamiento tanto personal como laboral.

Después de un tiempo, la conductora finalmente habló sobre las razones de su alejamiento y dio su postura sobre lo ocurrido con el también conductor.

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Faisy y Mariana Echeverría / Redes sociales

¿Cómo fue la amistad entre Faisy y Mariana Echeverría?

Mariana Echeverría y Faisy se convirtieron en una de las duplas más populares y queridas de la televisión mexicana.

Ambos brillaron y demostraron tener mucha química en ‘Me caigo de risa’ y posteriormente en ‘Faisy Nights’. Esa cercanía hizo que su relación profesional se transformara en una sólida amistad que trascendió los foros de grabación.

Sin embargo, hacia finales de 2023, todo cambió radicalmente, luego de que se les comenzara a ver distanciados y Mariana Echeverría dejara de aparecer en los programas. Esto desató rumores sobre un posible distanciamiento provocado por problemas personales, situación que tiempo después se confirmó, cuando Faisy reconoció que él había tomado la decisión de apartar a Mariana de ‘Faisy Nights’.

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Mariana Echeverría y Faisy en Me caigo de risa / Archivo TVNotas, @galavision e internet/

¿Qué dijo Faisy sobre su distanciamiento con Mariana Echeverría?

La decisión de separar a Mariana Echeverría de los proyectos encabezados por Faisy levantó sospechas sobre el motivo que habría detrás. Incluso surgieron versiones que apuntaban a un supuesto romance fallido entre ambos en el pasado. Sin embargo, tiempo después se confirmó que los presentadores atravesaban fuertes diferencias creativas, las cuales habrían provocado una acalorada discusión detrás de cámaras.

Faisy también habló sobre la posibilidad de volver a trabajar con Mariana Echeverría en ‘Me caigo de risa’. El conductor explicó que busca mantener una convivencia armónica entre todos los integrantes del elenco para que el proyecto funcione, algo que, desde su perspectiva, podría complicarse con la presencia de Mariana, pues señaló que ella habría hecho comentarios negativos sobre algunos de sus compañeros.

A pesar de sus diferencias, Faisy aclaró que no está en sus manos ni es su intención quitarle el trabajo a alguien o poner a la producción en una situación de “o ella o yo”. El conductor dejó claro que, si la decisión no depende de él, respetaría lo que determine la producción; sin embargo, si estuviera en sus manos elegir, preferiría no volver a trabajar con Mariana Echeverría.

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Faisy. / Foto: Redes sociales

Mariana Echeverría rompe el silencio sobre su distanciamiento con Faisy

En una entrevista para el programa ‘Heridas’, de PietroTV, Mariana Echeverría habló a detalle sobre su alejamiento de Faisy. En su relato, la conductora contó que ambos tuvieron una fuerte discusión detrás de cámaras en ‘Faisy Nights’ y, aunque prefirió no revelar los detalles del enfrentamiento, reconoció que en aquella época ninguno de los dos atravesaba por su mejor momento. Además, Mariana recordó que había perdido un bebé por aquel entonces.

Las diferencias que existían entre ambos y dicha discusión habrían orillado a Mariana a hacerse a un lado, según relató. La conductora también confesó que intentó arreglar las cosas con Faisy, pero él no habría accedido y, de acuerdo con su versión, le dijo que ella “había roto su programa, algo que le costó mucho”. Ante esto, Mariana respondió que se trató de una discusión entre dos personas y que no fue responsabilidad exclusiva de ella.

“Él dice que yo rompí su programa… pero para una discusión se necesitan dos” Mariana Echeverría

Hasta el momento, Faisy no ha emitido ninguna declaración ni ha respondido a las recientes revelaciones de Mariana Echeverría sobre el distanciamiento entre ambos.

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