¿Los más poderosísimos de ‘LCDLFM’? Ese Pérez asegura que llegará a la final con Gema Garoa, ¿fraude?

La última expulsión de ‘La casa de los famosos México’ en la que Cynthia Klitbo vio terminado su juego de manera abrupta, trajo consigo un extra de confianza necesaria para el resto de los nominados y habitantes, y sin duda ese fue el caso de Ese Pérez.

Y es que a pesar de ser considerado como un personaje bastante polémico, el influencer pudo permanecer otra semana, situación que le asegura su pase a la final, según sus propias palabras, ¿exceso de confianza en sí mismo? Aquí te contamos lo que dijo.

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Ese Pérez es funado por usuarios de internet. / Redes Sociales

Ese Pérez, ¿más confiado que nunca de llegar a la final de ‘La casa de los famosos México’?

A pesar de que este domingo Ese Pérez estaba nominado y tenía grandes posibilidades de abandonar ‘La casa de los famosos México’, por decisión del público fue el primer salvado, lo que le generó gran confianza al influencer, provocando que incluso asegurara que él y Gema Garoa tienen un paso dentro de la final.

En una plática con Memo Schutz y Gema Garoa, el influencer dijo que entre ellos tres estaba la placa de la final, dejando fuera a Karina Torres, quien desde el principio se ha colocado como una de las favoritas para apagar las luces de ‘La casa’:

Karina Torres habitante de ‘La casa de los famosos México’ / Karina Torres es una de las favoritas del reality.

“Aquí está la final wey. Y lo digo ¿eh? Sin que se ofenda la banda, y no sé si me estén grabando, creo que ahorita no” Ese Pérez

Los comentarios del influencer provocaron que los fanáticos del reality no lo bajaran de “colgado”, asegurando que nadie lo conocía de nada hasta que en el encierro de acercó a Karina Torres.

Ese Pérez diciendo que la final está entre ellos tres (Memo, Gema y Ese), mejor 💩. No mmn que frustrante debe ser para el fandom de Karina haber llevado a los colgados y que ahora se sientan los más poderosos. Pero se les dijo y no hicieron caso. #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/x51JGUtiOe — Humor_y_Farandula (@HumoryFarandula) September 21, 2026

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Ese Pérez, ¿podría ganar ‘La casa de los famosos México’?

Luego de ser el primer salvado este domingo de nominación, Ese Pérez se mantiene como uno de los habitantes con grandes posibilidades de llegar a la final, sin embargo, no todo está dicho pues aún tiene que luchar por los primeros lugares contra personajes de la talla de Karina Torres, Yahir e incluso Memo Schutz.

Este lunes 21 de septiembre de 2026 se llevará a cabo una dinámica con la que se definirá al primer finalista de ‘La casa de los famosos México’, quién disfrutará de inmunidad previo a las siguientes galas de nominación.

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Gema Garoa / Redes sociales

Ese Pérez y Gema Garoa, ¿los verdaderos villanos de ‘La casa de los famosos México’?

Aunque Ese Pérez y Gema Garoa sobreviven a la novena semana de encierro en ‘La casa de los famosos México 2026’, se han convertido en dos de los habitantes menos queridos del reality.

Al principio tenían muy bajo perfil, no obstante poco a poco fueron forjando una amistad plagada de polémicas debido a su trato hostil con Mariana, a sus malos comentarios acerca de Karina Torres, quien se supone era su amiga, y a los enfrentamientos que protagonizó Ese Pérez con Yahir luego de que Gema Garoa sacrificara el 100% del presupuesto para obtener la inmunidad en la semana 9, por lo que una placa en la que el influencer y la actriz sean finalistas resulta bastante incómoda para los amantes del formato 24/7.