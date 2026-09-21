Romance entre Ernesto Laguardia y Mariana se confirmaría con este VIDEO de hace más 20 años: ¡Tremendo beso!

Una curiosa historia surgió en redes sociales, pues Ernesto Laguardia y Mariana se sinceraron sobre un aspecto que pocos conocían, tanto dentro, como fuera de La casa de los famosos México 2026: Ambos habrían tenido un breve romance hace algunos años. ¿Real?

¿Ernesto Laguardia y Mariana revelan romance antes de La casa de los famosos México 2026? / Mezcalent, Canva

¿Cómo iniciaron los rumores de romance entre Ernesto Laguardia y Mariana?

Todo comenzó durante la fiesta del viernes 18 de septiembre en La casa de los famosos México 2026, cuando los habitantes realizaban algunas preguntas y confesiones.

En dicho momento, Mariana mencionó que ella y Ernesto salieron, eso sí, sin revelar muchos detalles y ante la sorpresa de todos sus compañeros que se encontraban en la mesa: “Ernesto y yo salimos. (¿Hace cuánto?) 20 años”, dijo la cantante.

Esa misma noche los demás participantes preguntaban continuamente a Mariana y Ernesto sobre más revelaciones, aunque el actor afirmó que hasta después les contarían más al respecto.

Tras la gala de eliminación del domingo 20 de septiembre, Ernesto confesó por qué decidió acercarse a Mariana, y también por qué la intérprete lo buscaba continuamente:



Mariana: “ A mí me gustaba, cada vez que tenía que ir a televisa, yo iba, pasaba y la saludaba. Era bien correspondida. Éramos 40 y 20 "

" Ernesto: “ Siempre me han gustado más chiquitas que yo ”.

”. Mariana: “ Como dos-tres meses. Me fue a dejar una vez a mi casa, a casa de mis papás ”.

¿Qué más pasó entre ellos?

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¿Cuál es el VIDEO en el que Ernesto Laguardia y Mariana se besan?

Tras saberse lo de Ernesto Laguardia y Mariana, internautas comenzaron a buscar algunas pruebas, tales como imágenes, videos o algún elemento que pudiera confirmar las palabras de ambos.

El resultado fue casi inmediato, apenas pasaron unas horas de la revelación, y usuarios hallaron un video en el que aparecen ambos con una evidente química y un beso que para varios significó su “romance”.

La grabación muestra a una Mariana llegando con Ernesto, mientras ella le hacía saber al actor que ya se iba de Televisa para llegar a TV Azteca. Aunque el intérprete no creía en sus palabras, posteriormente le dedicó un mensaje, y cerraron con un beso.

Aquí te dejamos el video.

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Pues si hacían bonita pareja Ernesto y Mariana hace más de 20 años 😳#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/EixGFGmvgL — Lú (@revivaltofly) September 19, 2026

¿Cómo reaccionaron Ernesto Laguardia y Mariana al VIDEO filtrado?

Mariana y Ernesto se mantienen compitiendo en La casa de los famosos México 2026, por lo que no están al tanto de la viralización del video en el que ambos aparecen juntos.

Por otro lado, usuarios en redes han reaccionado sorprendidos no solo con la revelación, si no también con la grabación que ya consideran la prueba más fuerte de su “amor” de hace unos años:



“ Y sí, se ve la química y el cariño ”,

”, “ Amo cuando la gente comparte la evidencia ” y,

” y, “ Se veían bonitos ”.

Actualmente, Ernesto Laguardia está casado con Patricia Rodríguez, quien ha preferido mantenerse alejada de la vida pública y de los reflectores. Según la información disponible, Patricia cuenta con estudios en diseño gráfico y gemología.

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