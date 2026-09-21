Damaris Rojas lanza dardo a Brianda Deyanara de La casa de los famosos México: “¡Es una mustia e hipócrita!”

Tras el rechazo de Brianda Deyanara a Masad Altamimi en LCDLFM, Damaris Rojas la desenmascara: “Se muestra como la niña buena, pero afuera es canija. No tenía forma de llamar la atención e hizo lo que sabe hacer, o sea, putear. ¡Es una mustia e hipócrita!”

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Damaris Rojas reveló momentos de tensión que vivió con Brianda Deyanara / Redes sociales

¡Damaris Rojas se le fue a la yugular a Brianda Deyanara!

Sin pelos en la lengua, señaló la mala experiencia que vivió con la creadora de contenido, luego de que aparentemente intentó bajarle a un exnovio. Y no solo eso, embistió contra ella por haber frenado el shippeo que tenía con Masad Altamimi en ‘La casa de los famosos México’, cuarta temporada.

“Brianda es una mujer hipocritona. Es de las que come cuando hay. La conocí hace tiempo, coincidimos en un gotcha y le echó los ojos a mi exnovio. Era ‘Alpha’ (Jaime Medina), uno de los ‘Wapayasos’”. Y relató cada detalle de lo que ocurrió cuando detectó las supuestas malas intenciones de Brianda.

“Ese día ella le habló, lo abrazó y le echó miradas. Hasta me peleé con él. Le dije: ‘¿Qué traes con ella? Pues vete con esa’. O sea, había muchos hombres y ¿se fue con el mío? Ya saben, la típica celosa. Ojo, no era insegura, porque en ese tiempo ella no estaba tan operada como ahorita. Por eso, siento que en ‘La casa’ está dando una cara que no es. Se muestra como la niña buena, pero afuera es canija”. Damaris Rojas

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¿Brianda Deyanara coqueteó con el novio de Damaris Rojas? / Redes sociales

Damaris Rojas, ¿se enfrentó a Brianda Deyanara por coquetear con su novio?

Le preguntamos si le llegó a reclamar de frente, y nos dijo: “No le reclamé, por el simple hecho de que soy un mujerón gigante y ella es demasiado chiquita. Me llega aquí (señala su busto). Sin embargo, él se alejó de ella”.

“Todo el tiempo estuvo detrás de mi exnovio. Es una aventada. Hay muchos hombres solteros. ¿Por qué se mete con los que tienen novia?”, dijo Damaris.

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Brianda Deyanara llega a La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

Brianda Deyanara, ¿con una máscara en ‘La casa de los famosos México’?

Aseguró que la influencer entró con una cara diferente a la que ella conoce. “Ella entró queriendo ser la buena de La casa... Solo que nadie se la está comprando. Es una mujer falsa y aburrida.Le hace falta muchísimo. No es auténtica en nada”.

Luego de que Brianda rechazó el amor de Masad, Damaris se le fue con todo.

“No tenía forma de llamar la atención e hizo lo que sabe hacer, o sea, putear. Ya se le cayó su personaje. Es una mustia e hipócrita. No le salió el juego con Masad. ¿Ahora se hace la loca? Así no son las cosas. Qué bueno que Masad se dio su lugar y la mandó a la fregada. La otra solo anduvo de arrastrada”. Damaris Rojas

Esto opina de algunos habitantes y exhabitantes de LCDLFM. “Le aposté mucho más a ‘La casa’ con Karina (Torres), Aldo (Rendón) y Cynthia (Klitbo). Eran mis 3 gallos. A Kari la siento un poco tímida. A lo mejor se guardó para la recta final. Por ejemplo, Brianda y Yanet (García) siempre serán las sillas de esa temporada. He pensado que seguramente sus seguidores son comprados”.

Y, finalmente, agregó: “A Yanet nunca se le quitó la cara de pujido. Pobre, llegué a sentir que traía cólico. Si yo hubiera sido ella, me hubieran visto en tanga y dándole contenido al público. No se desaprovecha una oportunidad así”