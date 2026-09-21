La casa de los famosos México 2026: ¿Quién es el primer finalista de la temporada, HOY lunes 21 de septiembre?

La casa de los famosos México 2026 está en su recta final, y es que a diferencia de los anteriores “lunes”, este ya no tendrá la tradicional prueba de líder. Ahora, los habitantes participarán en una dinámica para elegir al primer finalista de la temporada. ¿Quién ganó?

¿Quién es el primer finalista de La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Qué habitantes quedan en La casa de los famosos México 2026 en su novena semana?

Después de la eliminación de Cynthia Klitbo de La casa de los famosos México 2026, ocurrida el domingo 20 de septiembre, el reality parece tomará un nuevo rumbo, pues ya todos se consideran “finalistas”.

Después de más de 50 días de competencia, importantes figuras han sido eliminadas, pero otras grandes personalidades se mantienen vivas para poder llevarse el gran premio.

Aquí la lista de los ocho famosos aún con posibilidades de ganar:



Yahir,

Gema Garoa,

Mariana,

Ernesto Laguardia,

Memo Schutz,

Brianda Deyanara,

Ese Pérez y,

Karina Torres.

En redes ya hay debate, pues aunque en temporadas anteriores había uno o dos “claros favoritos” por el público, esta temporada parece estar más dividida. ¿Quién ganará?

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Estos son todos los habitantes que participaron en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver la gran final de La casa de los famosos México 2026?

La cuarta temporada de La casa de los famosos México se encuentra en su etapa decisiva y cada vez falta menos para conocer al ganador. La gran final está programada para el próximo 4 de octubre, fecha en la que se definirá quién de los habitantes se llevará el triunfo de esta edición.

Antes de llegar a la esperada noche final, los concursantes tendrán que continuar enfrentando pruebas, diferentes dinámicas y otras circunstancias que planean hacer un “caos”.

Al igual que las galas de la temporada, la gran final podrá verse por ViX, Canal de ‘Las estrellas’, en una noche que marcará la historia para el reality.

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¿Cuándo y dónde ver la final de La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Quién se convirtió en el primer finalista de La casa de los famosos México 2026?

Galilea Montijo anunció en la última gala de eliminación, que ya quedó atrás la tradicional prueba del líder, por lo que este lunes sí habrá una actividad, pero será para definir al primer finalista de la competencia.

Este lunes 21 de septiembre los habitantes se batirán en un duelo y podremos saber en las próximas horas quién tiene un lugar garantizado en la gran final. ¿Quién será?

Las primeras dos eliminadas de la dinámica para encontrar al finalista fueron Brianda y Karina Torres.

Los siguientes dos eliminados del juego fueron Yahir y Ernesto Laguardia.

Ese Pérez y Gema Garoa fueron los otros dos participantes son los eliminados de la posibilidad de convertirse en finalistas desde este lunes.

Por tanto, el primer finalista se definió entre Memo Schutz y Mariana. Al finalizar la dinámica, el ganador fue Mariana.

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