Mariana vs Érika ¡nuevo round de las ex OV7! Zaba responde a lo dicho en La casa de los famosos México

En la música pop mexicana el nombre de OV7 siempre tendrá un lugar muy especial, manteniéndose como una de las agrupaciones más exitosas de los 2000 y cuyos éxito aún se siguen escuchando hoy en día.

Nombres como Lidia Ávila, Kalimba, M´Balia, Érika Zaba y Mariana llenaron estadios en aquella época. Sin embargo, a pesar de haber compartido tantos momentos juntos, hoy la relación de los intérpretes está muy lejos de ser lo que era, y tal es el caso de Mariana y Érica, quienes han protagonizado uno que otro enfrentamiento a través de las cámaras.

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Érika Zaba no aprueba los dichos de Mariana / Redes sociales

Mariana habla de OV7 en ‘La casa de los famosos México’

Con motivo de su ingreso a ‘La casa de los famosos México’, Mariana ha aprovechado las cámaras del 24/7 para contar lo que pasó en el famoso grupo, claro, desde su perspectiva.

Como parte de sus anécdotas, Mariana reveló que una de las integrantes del grupo había pedido que a ella y a Lidia Ávila les hicieran un recorte de sueldo mientras estaban de baja por maternidad, situación que se le hacía injusta. Aunque jamás reveló el nombre de “la culpable” de esta solicitud, los internautas rápidamente hicieron sus conjeturas y apuntaron a Zaba.

Érika Zaba contactó a Mariana para hablar / FB: Érika Zaba

Por si fuera poco, Mariana también contó en el reality que Érika Zaba había solicitado una auditoría mientras ambas estaban en el grupo, situación que también mermó en la amistad y buena relación de ambas.

Mariana en más de una ocasión ha dicho que ella está hablado mal de nadie, y que lo ha revelado es una historia de la que ella también fue protagonista.

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OV7



Érika Zaba, ¿desmiente los dichos de Mariana en ‘La casa de los famosos México’?

Las anécdotas de Mariana en el famoso reality han ganado mucha atención, logrando que la misma Érika Zaba sea cuestionada por ellas y que tenga que salir a contar su versión.

Respecto al tema de la auditoria es algo que la rubia no niega y que asegura se trató a una duda genuina con la que esperaba todos supieran de manera transparente lo que estaba pasando al interior. Sin embargo, revela que no esperaba que eso pudiera ser usado para crear una controversia.

Érika Zaba ha dicho que no está de acuerdo con que su ex compañera este “manipulando la información” a su conveniencia, y que peor aún, los exponga a nivel nacional sabiendo el alcance que tiene el reality.

Érika Zaba es tajante al reconocer que está dolida por darse cuenta que Mariana no está respetando el código de lealtad que tenían los integrantes de OV7.

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Érika Zaba buscará hablar con Mariana / Redes sociales

Érika Zaba, ¿busca una reconciliación con Mariana después de ‘La casa de los famosos México’?

Tras los dichos de Mariana en ‘La casa de los famosos México’, Érika Zaba ha tenido que salir a declarar argumentando que ella no utilizará de ninguna manera información privada en contra de la ex OV7.

“Yo lo que no estoy de acuerdo es que Mariana hable mal de mí o alguno de nosotros cuando no le hicimos absolutamente nada” Érika Zaba

Aunque no habló específicamente de buscar la reconciliación, sí comentó que hace algún tiempo le escribió a Mariana por WhatsApp para en un futuro poder reunirse a platicar.

Érika Zaba además dijo que le había mencionado a Mariana que no le gustaba que hablara mal de ella y que en un futuro cercano podrán comentar acerca de las diferencias que han marcado su amistad luego del final de un fenómeno como lo fue OV7.